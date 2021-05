Livre disponible en grands caractères : “Après le jour”

Ecouter article Ecouter article





“Après le jour”, un livre disponible en grands caractères proposé par les éditions de La Loupe

François Legal se morfond en prison, loin de la femme qu’il aime et qui l’obsède. Le moyen de sortir ? Passer un marché avec le flic qui l’a arrêté et devenir indic. C’est risqué parce que chez les gars comme lui on appelle ça une balance, OK, mais ça vaut le coup. Philippe Lelouedec, accompagné de la toute jeune flic Coline, enquête sur une série de cambriolages effectués chez des personnes fragiles. Banal. Sauf quand la poisse s’en mêle… Un polar qui décoiffe écrit par le chef de la BRI (Brigade de recherche et d’intervention) à Paris qui connaît bien le job !

« Après le jour » de Christophe Molmy. 22,60 €, 430 pages, livre disponible en grands caractères taille 19, ISBN : 978-2-84868-951-7

Un livre disponible en grands caractères publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur ce livre disponible en grands caractères ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/