La Fédération Française des Groupements de Parkinsoniens (FFGP) remettra le Livre Blanc de la Maladie de Parkinson à Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé, le lundi 12 avril 2010 au Palais de la Mutualité à Paris. Cette opération se fera conjointement avec les associations Comité d’Entente et de Coordination des Associations de Parkinsoniens (CECAP), Parkinsonia, Association des Parkinsoniens de la Loire (AGPL), Mediapark et France Parkinson. Il était important que toutes les associations de malades de Parkinson parlent d’une même voix aux Pouvoirs Publics pour que leur affection neuro-dégénérative et aujourd’hui incurable soit enfin considérée et prise en compte dans les plans de santé établis au niveau national.