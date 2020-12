Listen to this article Listen to this article

Du 3 au 30 juin 2013, l’Association Valentin Haüy invite les internautes à « donner » leur voix aux aveugles en lisant un passage du roman Au bonheur des ogres, de Daniel Pennac, dans le cadre de la 4 e édition du Livre AudioSolidaire.

L’idée du Livre AudioSolidaire est née d’une volonté de l’Association Valentin Haüy d’aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser au handicap visuel, en réunissant les personnes atteintes de ce handicap et celles qui le connaissent mal, à travers une expérience ludique et solidaire.

Le principe est simple. Chacun se rend sur le site et s’essaie gratuitement à la lecture d’un passage d’Au bonheur des ogres de Daniel Pennac, adapté au cinéma par Nicolas Bary, dont la sortie est prévue cet automne. “Il y a un an, nous confie Nicolas Bary, je participais à la sélection “Entre 2 Marches” pendant le Festival de Cannes, sur le thème du handicap. J’y découvrais le travail mis en place pour faire découvrir le cinéma aux non-voyants. Je suis donc très heureux qu’Au Bonheur des Ogres, magnifique ouvrage de Daniel Pennac dont j’ai eu la chance de pouvoir faire l’adaptation cinématographique, soit choisi pour le projet AudioSolidaire. C’est un livre plein d’énergie, d’humour et d’humanité. Une sorte de kaléidoscope émotionnel, générant des images fortes. Par le biais des lecteurs qui participeront au projet, je souhaite que les “images littéraires” de ce livre génèrent plein d’émotions chez le public non-voyants.”

Outre Nicolas Bary, d’autres personnalités telles que Michel Cymès, Mathieu Simonet, les comédiens Isabelle Nanty, Véronique Jannot, Stéphane Foenkinos, Julie Voisin, Juliette Aver… se sont généreusement prêtées à cet exercice aussi ludique que solidaire, en lisant les premières lignes du roman. La participation au Livre AudioSolidaire est gratuite et à la portée de tous. Elle permet à tout un chacun de montrer son attention pour les personnes aveugles ou malvoyantes, d’autant que tous auront la possibilité de relayer l’opération sur le web, les réseaux sociaux.

Pour participer au Livre AudioSolidaire, rendez-vous sur www.avh.asso.fr du 3 au 30 juin 2013.

À noter que l’Association Valentin Haüy développe de nombreux services pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont la Médiathèque Valentin Haüy, à Paris, qui dispose de la collection la plus riche de France de documents adaptés en audio, en braille, en gros caractères et librement accessible sur place ou à distance. Elle propose des collections en accès libre et par correspondance, le téléchargement de livres audio et en braille numérique, des animations culturelles, et des conseils des 17 bibliothécaires professionnels.