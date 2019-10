Livre accessible : Découvrez “Le monde selon Guirec et Monique”

“Le monde selon Guirec et Monique”, un livre accessible proposé par les éditions de La Loupe

Guirec est un jeune Breton que les études n’intéressaient pas outre mesure mais qui avait la trempe d’un aventurier et l’énergie nécessaire pour réaliser ses rêves. À vingt-et-un an il achète un voilier et décide de faire le tour du monde. Monique est une poule qu’on lui a offert lors d’une escale aux Canaries et qui, avec lui, affrontera les chaleurs écrasantes et les froids glacials. Mais une poule a-t-elle le goût de l’aventure ? Quoi qu’il en soit, avec Guirec, elle passera le cap Horn, traversera l’Atlantique, restera 130 jours emprisonnée dans les glaces du Groenland, filera vers le grand sud… tout en pondant un œuf par jour.

« Le monde selon Guirec et Monique » de Guirec Soudé. Livre accessible. Taille de caractères 18 – Prix 22,60 € – ISBN : 9782848688985

