Le prix, un livre accessible en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

« Pendant trente ans, à Berlin, je me suis battue – à tes côtés, il est vrai- pour exister en tant que femme et physicienne. » Et pourtant, en ce mois de décembre 1946, seul Otto Han doit recevoir le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la fission nucléaire. Lise Meitner, elle, est juive et a dû fuir l’Allemagne quelques mois à peine avant que leurs travaux conjoints aboutissent mais Otto n’a pas cherché à l’associer à sa gloire. A cette époque, l’aurait-il pu, d’ailleurs ? Lise, souhaitant être entendue par Otto, force la porte de la chambre d’hôtel où sa femme et lui résident…

Livre accessible en gros caractères. « Le prix de Cyril Gely ». Taille de caractères 20 – Prix 21,50 € – ISBN : 9782848688964

Un ouvrage publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur cet ouvrage, vous le procurer, ou découvrir l’ensemble de la collection proposée, vous pouvez vous rendre sur le site des éditions de La Loupe : https://www.editionsdelaloupe.com/