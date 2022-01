Livre accessible en grands caractères : “Antonia la chef d’orchestre”

Ecouter article Ecouter article

“Antonia, la chef d’orchestre”, un livre accessible en grands caractères édité par les Éditions de La Loupe

Le jour, Willy est dactylo, la nuit elle est ouvreuse de théâtre, son rêve : devenir chef d’orchestre, mais en 1926 le métier est inenvisageable pour une femme. Lorsque sa mère, furieuse, apprend que Willy a perdu ses deux emplois elle lui assène une révélation qui changera le destin de la jeune femme. C’est au Pays-Bas que Willy doit se rendre pour devenir Antonia et c’est en Allemagne qu’elle se battra pour accéder à son rêve. Inspiré d’une histoire vraie, Antonia c’est le destin d’une femme douée pour la musique et bien déterminée à faire sa place dans un monde d’hommes. Le récit “Antonia la chef d’orchestre” a été adapté au cinéma en 2020.

« Antonia la chef d’orchestre » de Maria Peters. 420 pages, 22,80 €, Taille 19, ISBN : 978-238-299-017-9

Un roman accessible en grands caractères publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour obtenir plus d’informations sur ce livre accessible en grands caractères ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site : https://www.editionsdelaloupe.com/