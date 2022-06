Livre accessible en caractères agrandis : “Mon fils, ce petit héros”

Ecouter article Ecouter article

“Mon fils, ce petit héros”, un livre accessible en caractères agrandis proposé par les éditions de La Loupe.

C’est la foudre qui tombe sur la famille de Philippe Idiartegaray, à l’annonce de la maladie de David, leur quatrième fils. Le syndrome de Prater-Willi rime en effet avec lourd handicap et bouleversement familial. De ce mal, son père a souhaité ne rien cacher. À partir d’anecdotes ou de séquences toutes brèves, il exprime ce que ce handicap représente en termes de contraintes, d’angoisses et de frustrations, mais aussi tout le prix qu’il donne à la vie quotidienne. Avec un humour communicatif, il montre combien cette situation est aussi un appel à l’amour et à la joie de vivre pour mieux affronter les jours. « Mon fils, ce petit héros » de Philippe Idiartegaray. Préface de Philippe Pozzo di Borgo, 250 pages, taille 20, ISBN : 978-2-98299-052-0, prix : 20 euros. Livre accessible en caractères agrandis.

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition de livres accessibles en caractères agrandis, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge. Et toujours, dès deux livres achetés ou 30 euros d’achat : un livre gratuit à choisir parmi une large sélection ou une revue de jeux offerte, ainsi que le port offert en Colissimo.

