Livre à écouter : Honorer la vie – Itinéraire d’émerveillement

“Honorer la vie – Itinéraire d’émerveillement”, un livre à écouter de Mauro Guidoni

Un livre original de par son format, puisque le titre « Honorer la vie – Itinéraire d’émerveillement » est disponible exclusivement en version audio téléchargeable. C’est donc un livre à écouter. Si l’auteur, Mauro Guidoni, a choisi de réaliser un livre parlé plutôt qu’un livre écrit, c’est parce qu’il aime particulièrement l’expression orale, qui a d’ailleurs animé toute sa carrière professionnelle en tant que psychothérapeute, formateur, professeur et conférencier.

« Ce livre a été enregistré “sur le vif”, en direct, à partir d’une série de thèmes qui ont été la matière, si je puis dire, de mes questionnements et de mon cheminement tant personnel que social et professionnel, commente-t-il. Et je donne ce que m’a amené à voir, entendre, autrement, mon handicap (lourd), au cours de ces entretiens animés par 19 personnes, par groupes de 4 ». Ainsi, Mauro Guidoni, qui souffre de poliomyélite, propose à ses auditeurs sept grands chapitres présentés sous forme de questions-réponses à travers lesquels il évoque en direct les sujets qui lui tiennent à coeur avec des interlocuteurs issus du monde de la médecine, de l’art, de la linguistique, de la psychologie. Des thèmes susceptibles d’intéresser et d’interroger tout un chacun.

En voici un extrait : « Avant de parler de guérison, Mauro, peux-tu définir ce qu’est pour toi une maladie ? ». « C’est une carence, à l’intérieur de la personne, de circulation de sens. Autrement dit, c’est pour la personne malade une vacuité qui ne trouve pas de sens. La tradition, par exemple, très lointaine jusqu’aux Pharaons, disait que c’est un vide insensé, et qui amène une expression par une disharmonie, un déséquilibre, ou même à une sorte de compensation. Comme si la maladie venait prévenir la personne que, en elle, ça ne fait plus sens… ».



« Honorer la vie -Itinéraire d’émerveillement. Entretiens avec Mauro Guidoni ». 5h d’écoute. 19 euros. Éditions Migrilude.