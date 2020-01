Lise Thibault sur le grill de la justice

L’ex-lieutenant-gouverneure paraplégique du Québec, Lise Thibault, a comparu devant la justice le 27 octobre dernier pour répondre de six chefs d’accusation, fraude, abus de confiance, fabrication et usage de faux documents.

Cette comparution fera suite à la pré-enquête au cours de laquelle la justice a étudié les preuves présentées par des enquêteurs de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada. À cause du caractère politique du dossier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait eu recours au processus de pré-enquête pour déterminer s’il y avait lieu de porter des accusations contre madame Thibault.

Il y a deux ans, les vérificateurs généraux du Québec et du Canada avaient conclu qu’entre 1997 et 2007, Lise Thibault a obtenu pour 700 000 $ de remboursements pour des dépenses qui n’étaient pas liées à ses fonctions.

L’an dernier, devant une commission parlementaire, l’ancienne représentante de la reine au Québec avait évoqué sa condition de femme handicapée pour justifier les frais reliés à ses déplacements, ses activités et sa sécurité. Durant son mandat, l’ex-lieutenante-gouverneure a réclamé des remboursements pour des voyages, des repas entre amis, des cours de ski, de golf, et le transport, du Québec en Floride, de voiturettes de golf spécialement adaptées.