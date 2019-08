L’ISCPA Lyon s’engage en faveur du handicap

L’ISCPA Lyon, école de journalisme et communication du groupe IGS vient de cosigner la charte du CSA pour la formation et l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur de la communication audiovisuelle. En adhérent à cette charte élaborée par le CSA et le Ministère délégué aux personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion, l’ISCPA Lyon s’engage, en lien avec de nombreux médias publics et privés, à favoriser la formation et l’emploi des personnes handicapées dans le secteur de la communication audiovisuelle, mais aussi à promouvoir l’égalité des chances, et à lutter contre les discriminations tout en participant à la cohésion sociale. Cela se traduit par :

– Une formation accessible à tous et un accueil adapté à chaque étudiant avec des procédures d’admission adaptées et un site internet respectant les normes du Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administration ;

– Un suivi de formation assuré par un référent « mission handicap » nommé pour un suivi mensuel ;

– Une valorisation des parcours par le biais de rencontres avec des professionnels de l’audiovisuel handicapés.

« L’accès à l’information est également fondamental pour que dès le départ les jeunes puissent se renseigner sur nos formations, de même que l’accès aux concours d’entrée, qui doivent être adaptable à chaque handicap, commente Patrick Girard, directeur pédagogique de l’ISCPA Lyon. Nous souhaitons par ailleurs valoriser les parcours de professionnels handicapés qui réussissent, et sourcer les jeunes qui n’ont pas connaissance de leur potentiel ou s’autocensurent du fait d’un handicap ».

Luca, jeune étudiant non-voyant, a d’ores et déjà intégré le cursus journalisme de l’ISCPA Lyon : Depuis tout petit, je suis passionné par la radio et j’ai toujours eu envie de suivre un parcours choisi… et pas accepté par défaut comme c’est le cas pour beaucoup de jeunes ayant un handicap. J’ai terminé ma première année et tout se passe bien. Les intervenants et les autres étudiants sont ouverts. Cette formation m’apporte énormément et me permet de mettre un pied dans l’entreprise. Le fait de pouvoir effectuer des stages permet aussi de démocratiser le handicap et de faire en sorte qu’il soit moins considéré comme un motif de panique pour les employeurs ».

Plus d’infos : www.iscpa-ecoles.com