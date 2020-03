L’IRSN* s’engage en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap

A l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 15 au 21 novembre 2010, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en collaboration avec ses partenaires ESAT organise pour son personnel deux journées de rencontres et d’échanges Dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, l’IRSN organise le 17 et 18 novembre, sur son site principal de Fontenay-aux-Roses un espace de rencontres et d’échanges entre ses partenaires ESAT (établissements ou services d’aide par le travail) et le personnel de l’Institut. Du traiteur, « les fourneaux de Marthe et Matthieu » à l’entreprise chargée du démantèlement des ordinateurs de l’IRSN, « Ecodair » tous les partenaires occasionnels ou réguliers de l’IRSN qui emploient majoritairement des personnes en situation de handicap seront présents ces deux jours pour présenter leur travail. La collaboration croissante avec le secteur protégé et le recours aux services et prestations extérieures assurée par les ESAT concernent notamment les fonctions de centres d’appel, les travaux d’impression, de mailing, routage, conditionnement ou encore d’espaces verts.

Au-delà de ces deux journées de rencontres, l’IRSN réaffirme son engagement pour le droit à l’égalité des chances au travail. A ce titre, l’IRSN a formalisé et a signé un accord d’entreprise qui s’articule autour de quatre axes majeurs :

· favoriser le recrutement et l’intégration,

· assurer le maintien de l’emploi,

· soutenir la formation et l’accueil de stagiaires,

· développer des partenariats avec le secteur protégé.

L’Institut contribue aussi à la formation par la recherche et l’aide à l’insertion et l’emploi de jeunes docteurs en proposant une trentaine de sujets de thèses et accueille plus de 120 stagiaires doctorants et post-doctorants. Le financement de ces contrats se fait majoritairement par l’IRSN, et un budget spécifique destiné aux étudiants en situation de handicap prend en charge les aménagements nécessaires au bon déroulement du stage ou de la thèse.

Si l’IRSN favorise le recrutement des personnes en situation de handicap, il aide aussi les salariés reconnus handicapés à conserver leur emploi en mettant en place un dispositif adapté allant de l’accessibilité des locaux, de l’aménagement du poste de travail jusqu’à la proposition d’une formation qualifiante adaptée au handicap. Enfin, à l’IRSN plus de 50% des travailleurs handicapés occupent un poste d’encadrement et le métier le plus représenté est celui d’ingénieur.

