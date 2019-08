L’Irlande et le handicap

En 2005, l’Irlande s’est dotée d’une loi sur le handicap pour promouvoir et améliorer la participation des personnes handicapées à la vie économique, sociale et culturelle. Cependant, l’Agence nationale pour les personnes handicapées (National Disability Authority) avait été créée dès 1999, à la suite de la Déclaration de Barcelone. Cet organisme, sous tutelle du ministère de la Justice, conseille le gouvernement irlandais sur les politiques et les pratiques liées au handicap et travaille à la mise en accessibilité des services publics.

En matière de politiques publiques, la NDA établit des propositions préalables à la réglementation – par exemple à propos de l’accessibilité des sites et bâtiments protégés au titre du patrimoine architectural et urbain ou pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public. Elle valorise par des prix annuels les initiatives et les bonnes pratiques des services publics en matière d’accessibilité. En matière de recherche, elle organise des séminaires thématiques. En 2008, le thème retenu portait sur l’aide aux personnes présentant des difficultés de santé mentale face aux juridictions criminelles. La NDA a également un rôle de sensibilisation et d’information. Elle édite différents documents, notamment sur la conception, la réalisation et la gestion de bâtiments accessibles à tous et sur leurs conditions de sécurité et d’évacuation.

Produire un environnement accessible

Selon la définition de la loi de 2005, la conception universelle doit produire un environnement accessible, compris et utilisé, dans toute la mesure du possible, par tous, quel que soit leur âge, leur taille, leur handicap. Le Centre d’excellence en conception universelle est donc à la fois un centre de recherche et un centre de ressources. Il poursuit trois objectifs : le développement et la promotion de standards, l’éducation et la formation des professionnels et la sensibilisation de tous afin de permettre aux citoyens de participer à une société qui prend en compte la diversité et qui leur permette de vivre dans leur environnement au mieux de leurs capacités.

En savoir plus : http://www.nda.ie/cntmgmtnew.nsf