LIRE: “Un jour, la musique!”

A la mort de ses parents, l’existence de Mathilde, cinq ans, vole en éclats. En vacances en Provence chez ses grands-parents maternels quand survient le drame, la fillette va se replier sur elle-même, de longs mois durant. Le temps aidant, entourée par des êtres affectueux et solidaires, l’enfant parviendra toutefois à faire son deuil et patiemment initiée par son grand-père, elle se plongera avec délices dans les joies de la musique. Un constat s’impose alors peu à peu pour la petite fille puis l’adolescente: elle sera une pianiste concertiste reconnue internationalement. A la fin de ses études secondaires, Mathilde intègre le Conservatoire de Paris, découvre avec angoisse l’âpreté de la vie parisienne et estudiantine, avant d’être remarquée par un célèbre chef d’orchestre, Franck Lieutaud, conquis par ses qualités d’interprète. Mais seulement par elles?

Premier roman de Frédérique Gianolla, “Un jour, la musique!” retrace le parcours artistique et amoureux d’une jeune femme qui n’a que trop fait l’expérience du deuil et de la perte. La romancière, elle-même musicienne, relate ainsi le devenir de Mathilde qui, emportée par ses sentiments et sa passion, ne désarme pas et affronte les multiples tempêtes qui jalonnent sa vie. Empreint de romantisme, ce roman aux personnages attachants et généreux se veut lumineux, éclairé par le soleil de la Provence, et bercé par les notes aériennes des compositeurs classiques. Frédérique Gianolla souffre d’un problème d’élocution et d’un syndrome qui empêche son visage d’avoir la moindre expression.

