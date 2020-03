Lire: psychiatrie et santé mentale

La psychiatrie est une spécialité médicale récente, reconnue comme telle seulement depuis 1968, même si les troubles mentaux sont diagnostiqués et pris en charge depuis le début du XIXe siècle avec la création de l’asile. Avec la notion de santé mentale, on est passé désormais à un objectif d’inclusion des patients. Prévue initialement dans le cadre de la loi «Hôpital, patients, santé et territoires» (HPST), la réforme de la psychiatrie fera finalement l’objet d’une loi à part entière. Ce dossier analyse le contexte et les enjeux de la réforme à venir.

Même si les modalités de la réforme ne sont pas arrêtées, le dispositif de prise en charge psychiatrique doit évoluer. Ainsi, la sectorisation des années 1950, sur laquelle repose toujours l’organisation de la psychiatrie en France, semble de moins en moins adaptée aux besoins de santé de la population française en 2009. Cette politique a notamment engendré d’importantes inégalités territoriales. Par ailleurs, en Europe, le mode ambulatoire se développe depuis les années 1970. Ce processus de désinstitutionalisation des soins psychiatriques et la prise en charge de la santé mentale avancent avec néanmoins de fortes disparités selon les pays et à l’intérieur des pays mêmes.

Au sommaire

– Psychiatrie et institutions, les dynamiques de changement (Nicolas Henckes)

– Violences, troubles psychiques et société (Livia Velpry)

– Les hospitalisations sans consentement : usages et enjeux en France (Pauline Rhenter et Delphine Moreau)

– Vers une meilleure organisation des soins en santé mentale (Serge Kannas, Magali Coldefy et Pierre Juhan)

– Psychiatrie et santé mentale en Europe (Jean-Luc Roelandt, Pauline Rhenter et Nicolas Daumerie)

Au sommaire de ce numéro également

– Un Parlement modernisé et renforcé (Pascal Jan)

– Le déclassement : définitions et perceptions (Julien Damon)

Psychiatrie et santé mentale

Collection Regards sur l’actualité n° 354

La Documentation française

104 pages, 7,80 euros