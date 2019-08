LIRE: Prise en charge du cancer colorectal et du mélanome cutané

Dans le cadre de l’ALD (affection de longue durée) n° 30, relative aux tumeurs malignes et aux affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique, l’INC (Institut national du cancer) et la HAS (Haute Autorité de santé) publient deux guides patients relatifs aux prises en charge du cancer colorectal et du mélanome cutané. Ces guides ont pour objectif d’informer les patients concernés par ces pathologies des principaux éléments du traitement et du suivi. Remis par le médecin traitant, ces guides peuvent constituer un support d’information et de dialogue avec les patients.

Les guides patients sur le cancer colorectal et le mélanome cutané sont également téléchargeables sur le site de la HAS www.has-sante.fr