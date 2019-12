LIRE : Les ados, le mystère expliqué

Les parents qui voient grandir leur enfant ou qui vivent déjà avec un adolescent, sont souvent démunis et inquiets face aux comportements de leur progéniture. Ce livre s’adresse à eux, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par le monde de l’adolescence.

Cet ouvrage apporte un éclairage spécifique sur les enjeux, les problématiques et les fonctionnements qui apparaissent durant cette phase de la vie, si particulière. Mieux comprendre, mieux communiquer, mieux gérer les crises et les conflits, mieux formuler ses demandes, négocier, savoir dire non, poser des limites et donner des permissions… sont quelques uns des thèmes abordés.

A la lumière de sa pratique professionnelle, l’auteur propose une analyse des comportements les plus fréquemment rencontrés chez les adolescents (il ne range pas sa chambre, il sort tout le temps, il boit, il ne travaille pas, il ne sait pas quoi faire de sa vie…) ainsi que des outils pratiques, « des recettes », permettant de développer de nouvelles manières d’interagir avec l’adolescent, dans un seul but : améliorer la relation.

Pascale Roux : psychologue et coach, elle est spécialisée dans l’accompagnement des adolescents et de leurs parents. Ses outils sont le coaching et la programmation neuro-linguistique, deux méthodes réputées pour leurs résultats. Passionnée par les thèmes de la communication et de la réussite, elle est formatrice en communication et en coaching à Genève, chroniqueuse à la radio et intervenante régulière dans les médias. Son activité est centrée sur un seul objectif : le bien-être de la personne.

Les ados : le mystère expliqué aux éditions FAVRE (Suisse)