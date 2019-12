LIRE – Jouer la vie comme on joue au flipper

L’auteur, ancien moniteur de tennis, est professeur d’Education Physique et sportive au Centre Arts et métiers de Cluny. Le 1er mai 1990, il est victime d’un accident vasculaire cérébral. Le verdict tombe implacable : hémiplégie gauche… Au-delà de toutes ses chances, qu’il saura saisir, la plus marquante est assurément son intérêt pour l’humour, ancré dans cette passion de toujours pour les comiques et les humoristes, ses philosophes favoris.

“Non ! Je ne veux pas parler de Pascal, Rousseau, Voltaire, Montaigne et La Boétie… qui m’on plutôt fait ch… à l’école, mais bien plutôt de Fernand Raynaud, Raymond Devos, Pierre Dac, Pierre Desproges et surtout Coluche, “le Maître-à-penser-en riant”, et tous les autres connus et inconnus. Ceux-ci m’ont sauvé ma nouvelle vie.” C’est cette envie et ce plaisir de rire et de faire rire qui va tant l’aider à accepter, à s’adapter en positivant et en relativisant, allant jusqu’à créer une nouvelle personnalité fruit d’une passionnante auto psychothérapie active de plusieurs années. Tel est ce livre, avec une présentation originale à l’image de sa nouvelle personnalité ; du “tout venant”, du fin, du grossier sur les sujets les plus divers mais assaisonnés à la sauce “hémiplégique” avec souvent en filigrane la salopette rayée de Coluche assorti d’une variation de pensées, de maximes, de scénettes, de dialogues, de coups de gueule et autres canulars… Au-delà de ceci, un message, peut-être, pour les invalides de toute fractions, et certainement pour les valides de tout bord.

« Pourquoi l’hémiplégique ne joue plus au flipper ? » Henri-Pierre Lemaître, Éditions Orphie