LIRE: Handicap et accompagnement

L’insertion des personnes handicapées dans la société est possible : elles peuvent poursuivre des études, travailler et avoir une vie autonome. Pour atteindre cet objectif, les personnes atteintes de handicap doivent cependant bénéficier d’un accompagnement adapté. « Qu’est-ce qu’accompagner une personne en situation de handicap ? » Question hantée et comme saturée par cette autre question : « Qu’est-ce que bien accompagner une personne en situation de handicap ? » Question plus éthique que technique. Le bon accompagnement ne peut être que celui jugé tel par les intéressés, seuls légitimes pour finalement décider de ce qui peut ou non être appelé accompagnement. Le bon accompagnement, n’est-il pas, au fond et simplement, l’accompagnement tout court ? Car s’il n’est pas par nature bon, il disparaît pour laisser place à un autre type de relation reléguant la personne en situation de handicap dans un statut d’objet pris en charge.

Articulé selon trois axes, cet ouvrage explore le champ de l’accompagnement, repère les logiques qui sous-tendent les discours sur l’accompagnement et explique la fortune récente de cette terminologie et propose, après avoir approfondi quelques notions clefs, des déclinaisons ordonnées de ce que signifie être compagnon sans confondre cette relation avec une multitude d’autres. Les auteurs, Henri-Jacques Stiker, José Puig et Olivier Huet posent la question de l’enseignement de l’accompagnement car l’accompagnement des personnes en situation de handicap est non seulement un contenu d’enseignement mais d’abord et avant tout un art à transmettre.

Handicap et accompagnement, ouvrage collectif Ed. Dunod prix : 25 €