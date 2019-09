LIRE – Du loisir à la compétition, la pratique sportive pour tous

Le sport autrement est un ouvrage consacré aux sportifs handicapés, qu’ils soient de haut niveau ou amateurs. Rédigé par une équipe de médecins spécialisés, œuvrant tous à la Fédération Française Handisport, ce livre offre une approche complète des pratiques handisport.

Vous trouverez dans cet ouvrage les principaux sports pratiqués : natation, randonnée, tennis de table, tennis, ski, plongée, cyclisme, équitation, basket, tir à l’arc, foot, en compétition ou loisirs. Vous découvrirez comment faire le premier pas et intégrer un club de sport. Vous saurez tout des bénéfices physiques, psychologiques, sociaux des sports choisis en fonction de votre handicap, mais également les précautions à prendre, les interdits, les conseils pratiques et économiques…Vous apprendrez aussi quels sports sont les mieux adaptés à chaque type de handicap : handicaps orthopédiques, les paraplégies et tétraplégies, les hémiplégies, l’infirmité motrice cérébrale, tous les handicaps neurologiques, les handicaps visuels et auditifs. Enfin, l’ouvrage aborde les problèmes médicaux : l’aptitude, l’hygiène de vie, la surveillance de la condition physique et décline les particularités des sportifs handicapés : la prévention, l’enfant et le handicap, le matériel…

Véritable mine d’informations, ce livre donnera aux personnes concernées, l’envie de se lancer ou l’audace de reprendre une activité sportive. Celle-ci, source de dynamisme, de partage et de performance individuelle est source de bien-être. Comme le précise Gérard Masson, Président de la Fédération Française Handisport, en préface de cet ouvrage : “Le sport reste sûrement un des meilleurs vecteurs pour faciliter cette intégration que les hommes n’arrivent pas à créer naturellement”.

Le docteur Dominique Pailler est spécialisé en médecine physique et de réadaptation. Il est le médecin fédéral national de la Fédération Française Handisport. Le docteur Jean-Claude Druvert est médecin généraliste et, depuis 1993, médecin de haut niveau de la FFH. Le docteur Éric Laboute est spécialisé en médecine physique et de réadaptation ainsi que le médecin de la natation de la FFH. Le docteur Jean-Bernard Piéra, professeur en médecine physique et de réadaptation, participe activement aux enseignements médicaux assurés par la FFH.

Le sport autrement – Handisport : du loisir à la compétition, des docteurs Dominique Pailler, Jean-Claude Druvert, Eric Laboute et Jean-Bernard Piéra, 282 pages. Disponible en librairie, aux Éditions Chiron, au prix de 23 €