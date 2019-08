LIRE – Domicile, Autonomie et Technologies

Cet ouvrage, probablement le plus complet sur le sujet, liste d’abord les problématiques liées au maintien à domicile des personnes âgées. Il présente ensuite des réponses apportées par les nouvelles technologies pour favoriser et préserver leur autonomie. L’intérêt de cet ouvrage repose sur une approche complète de la mobilité des seniors dans et autour de leur lieu de vie. Sont rassemblés ici des points de vue techniques et scientifiques, des apports sociologiques, psychologiques et éthiques, ainsi que des témoignages et de nombreux exemples illustrés de solutions apportées par les gérontechnologies.

« Domicile, Autonomie et Technologies » sous la direction de Michaël Carré Ed. DOC, collection Gérontechnologies, 192 pages, Prix : 22, 20 €