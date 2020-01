L’IPad au service des enfants autistes

Pad et autisme :quellesapplications ?Touch Trainer : entraînementau pointage.Çated : affichage de la journéesous forme d’emploi du temps.Buddy ABA App’s : jeux pourapprendre les couleurs.L’IPad, dernière tablette numérique à la mode, n’est plus l’apanage des « geeks » en tout genre. Les établissements spécialisés s’en servent aujourd’hui comme outil d’apprentissage pour les enfants autiste. Un nouveau support efficace qui reste cependant onéreux et peu accessible aux particuliers.

Il a le sourire malicieux de celui qui vient de faire une bonne blague. Philippe, huit ans, est scolarisé à l’Institut Médico-Educatif (IME) de l’association Agir et vivre l’autisme, dans le IXème arrondissement de Paris. Aujourd’hui, entre deux exercices tactiles sur la tablette numérique, il s’emploie à modifier les codes d’accès aux applications. Dans un rire, Sophie Verhaege, psychologue en charge d’une des quatre classes de l’établissement, nous confie son étonnement : « C’est quand-même incroyable. Certains enfants maîtrisent les iPads mieux que nous ! ». Il faut dire qu’il faut savoir les amadouer, ces tablettes qui viennent à peine de débarquer dans la classe. Il y a six mois, l’IME s’est équipé d’une quinzaine d’iPads ainsi que de nombreuses applications. Et si les éducateurs de cet établissement peuvent se targuer d’être précurseurs en la matière, ils ne sont pas les seuls à prendre conscience des opportunités offertes par ces tablettes, à l’égard des enfants avec autisme.

Adrien et Blandine Farrell sont les parents d’un enfant autiste de sept ans. Après l’avoir vu s’amuser seul avec les divers jeux proposés sur l’iPhone de la famille, ils décident de lancer leur propre chaîne d’applications iPad. Le personnage de Buddy voit le jour. Sous ses airs de petit dragon sympathique, il aide les enfants autistes à reconnaître les couleurs et les formes selon la méthode ABA, reconnue dans le traitement des enfants autistes.

L’opération est un succès : un an après sa création, l’application est traduite en plusieurs langues et déclinée pour l’apprentissage de l’alphabet. Elle rejoint ainsi la longue liste des applications spécialisées apparues dans la sphère numérique depuis un peu moins de deux ans.

Cette prolifération n’est pas seulement un effet de mode. Pour les parents comme pour les éducateurs spécialisés, cela ne fait aucun doute : l’iPad est véritablement un outil digne d’intérêt pour les personnes atteintes de troubles envahissants du comportement (TED) à l’instar de l’autisme. La manipulation de l’iPad revêt un aspect ludique pour les enfants qui restent concentrés plus longtemps que lors d’une séance de travail sur papier. « Les enfants avec autisme trouvent un intérêt aux activités tactiles, précise Sophie Verhaege, leur compréhension est facilitée par le caractère très intuitif des tablettes. » Mais bien plus qu’un simple objet de jeu, l’iPad se révèle être un outil pédagogique efficace.

Utilisé dans les établissements spécialisés, il améliore sensiblement la tenue du crayon grâce au stylet, l’action du pointage et la maîtrise des gestes, ainsi que l’apprentissage du vocabulaire. « L’un de mes élèves a appris l’alphabet de lui-même grâce à la tablette, poursuit la psychologue, chose qu’il est difficile d’enseigner à l’école aux enfants autistes. Et les progrès sont visibles pour tous les types d’autisme. » Dans l’Académie de Grenoble, on s’intéresse également aux possibilités qu’offrent les tablettes numériques.

Pascal Mercier est chargé de l’adaptation scolaire des élèves handicapés et souhaite introduire des iPads au collège dès la rentrée prochaine: « Outre les vertus pédagogiques des tablettes qui sont effectives auprès des jeunes autistes, surtout en français, nous savons qu’elles améliorent aussi sensiblement leur quotidien. L’idée, c’est de les aider à structurer leur journée à l’école tout en gagnant en autonomie. »

Mais si ces tablettes numériques ainsi que leurs applications semblent se développer et rencontrer un certain succès, le tableau reste à nuancer. L’innovation a un coût et celui de l’iPad demeure élevé (de 400 à 800 euros). Les établissements spécialisés et les écoles qui souhaitent s’équiper bénéficient de subventions de l’État, voire de dons de matériel. Mais l’histoire se complique lorsqu’il s’agit pour l’enfant de ramener l’iPad à la maison.

« C’est un outil qui n’est pas à la portée de tous, constate Sophie Verhaege, pour certains enfants de ma classe, un iPad personnel serait un gage d’autonomie mais bien souvent, les parents n’en ont pas les moyens. » Une situation problématique selon Pascal Mercier, qui tente par son initiative dans l’académie de Grenoble d’alerter les pouvoirs publics. « Les bienfaits des tablettes numériques pour les enfants avec autisme devraient être prouvés scientifiquement. C’est le seul moyen pour les familles d’être légitimes à réclamer des aides financières. Régulièrement, des parents d’élèves me demandent pourquoi leur enfant n’est pas équipé ». Tablettes numériques et autisme, un dossier dans l’air du temps où pourtant, beaucoup reste encore à faire.

Anaïs Condomines

IPad et autisme :quelles applications ?

Touch Trainer : entraînementau pointage.

Çated : affichage de la journée sous forme d’emploi du temps.

Buddy ABA App’s : jeux pour apprendre les couleurs.