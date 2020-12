L’investissement dans un « Laser Green Light », l'un des tout premiers équipements de pointe en Rhône-Alpes

Listen to this article Listen to this article





Le Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble vient de se doter d’un nouveau matériel de haute technologie, au sein de son service urologie : « le laser Green Light ». Cette machine, d’origine américaine, permet d’opérer les patients atteints de tumeur bénigne de la prostate, dans un contexte médical de fragilité.

L’hypertrophie bénigne de la prostate -HBP, appelée aussi adeno-myo-fibrome prostatique-, est une affection non cancéreuse, d’évolution lente, qui s’exprime en générale qu’à partir de 40 ans (18 % des hommes) pour augmenter en fréquence avec l’âge (plus de 50 % des hommes de plus de 70 ans). Aujourd’hui, plus de 6 millions d’hommes, majoritairement âgés de plus de 65 ans, souffrent ainsi de troubles urinaires et sont opérés de la prostate.

Jusqu’à présent, on procédait à “un rabotage ou grattage” de la prostate par les voies naturelles à l’aide d’un résecteur électrique avec des risques rares mais graves d’hémorragies.

L’investissement dans un matériel de pointe « le laser Green Light » permet aujourd’hui d’opérer des patients fragiles qui devaient jusqu’à présent se résoudre à porter définitivement une sonde urinaire. Il permettra ainsi notamment à des patients de retrouver la possibilité d’uriner comme par le passé.

C’est un nouvel espoir pour de très nombreux patients aujourd’hui inopérables

Le Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble investit ainsi plusieurs centaines de milliers d’euros dans du matériel de pointe. Il conforte sa stratégie mutualiste visant à améliorer le quotidien des personnes les plus fragiles.

Une stratégie gagnante pour les patients… … et pour l’ensemble des professionnels…

« L’objectif est de mettre ce matériel de pointe à la disposition de tous les professionnels de l’agglomération» explique Jean-Edouard Sécher, Directeur Général. « Le haut niveau du plateau technique du GHM, à la fois en terme de ressources et d’équipements, l’harmonie de la cohabitation entre médecins libéraux et salariés, font du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble un établissement toujours à la pointe de l’innovation, au service de tous. »

Plateau Technique Urologie Le « Laser Green Light » vient compléter des équipements conséquents implantés sur le site, et composés de :

– un plateau technique chirurgical moderne – un lithotripteur (Appareil qui sert à pulvériser les calculs urinaires ou biliaires par voie externe sans intervention chirurgicale).

– un ablatherm (Traitement par ultra-sons du cancer de la prostate).