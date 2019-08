Marie-Laure Souplet est aveugle depuis sa naissance. Aujourd’hui, elle a créé sa propre activité d’accompagnement et de sensibilisation au handicap. Dans cet ouvrage, elle dresse un diagnostic étendu du handicap en France; les lois, les institutions, les allocations… mais aussi l’apprentissage des connaissances, la rééducation, les techniques palliatives, l’accompagnement des familles et la perception de ces différences à l’école, en entreprise et dans les loisirs. Nous voyons à travers ce texte que l’accueil d’un « plus faible que soi » n’est pas une évidence, et que des actions de formation et de sensibilisation au handicap sont indispensables pour que ces personnes puissent vivre une vie plus digne et plus légère.

À travers les différents témoignages rapportés dans ce livre, vous pourrez réaliser l’importance d’actions de sensibilisation, de formation, d’accompagnement en vue d’aider, de faire découvrir et de comprendre le handicap avec ses possibilités et ses limites. Ainsi, que vous soyez parent, enseignant, employeur, ou vous-même personne handicapée, vous trouverez sûrement dans ce livre des réponses à vos interrogations. L’auteur nous engage à un questionnement étendu et sérieux, propose des solutions concrètes et intelligentes, de nouvelles pistes de réflexion et une approche plus humaniste à un problème de société trop souvent ignoré. L’intégration scolaire et socioprofessionnelle, Marie-Laure Souplet, édité par les Société des Écrivains, 20 euros.