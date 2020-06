L’Intégrathlon, le rendez-vous sportif du mieux vivre ensemble

Plus de 5 000 personnes handicapées et valides, sont attendues du 4 au 8 avril pour la 3e édition de l’Intégrathlon. 40 activités sportives libres d’accès seront proposées dans cinq communes: Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.

En avril 2010, François Asensi, Président du SEAPFA (Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye) lançait la première édition de l’Intégrathlon pour « valoriser le respect de la différence, l’enrichissement mutuel et la solidarité (…) entre personnes valides et personnes handicapées ». 3 ans plus tard l’Intégrathlon est devenu une référence (nomination au prix APAJH, vainqueur du prix ORCIP…) en matière d’intégration par le sport. Le 4, 5 et 6 avril ont lieu les « journées des scolaires » consacrées à la sensibilisation des plus jeunes (écoliers, collégiens et lycéens). Ces trois journées sont en partenariat avec l’UNSS 93, l’USEP 93, les centres de loisirs municipaux, l’Université Paris 13, l’APF 93 et le dispositif des « Ambassadeurs du Sport Francilien et de l’Olympisme » mis en place par la Région Ile de France.

Le weekend du 7 et 8 avril s’adresse au grand public. Les sportifs, les non sportifs, les handicapés et les valides se rencontrent dans une ambiance d’échange et de partage.

Cette manifestation mobilise plus de cinquante associations locales, les fédérations et leurs comités sportifs, ainsi que le CDOMS 93 , Terres de France, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la DDJCS 93, le CDOS 93, les comités handisport et sport adapté, des établissements spécialisés… Ces acteurs du monde du sport et/ou du handicap travaillent toute l’année main dans la main pour donner à cette belle initiative toute l’ampleur qu’elle mérite, mais aussi pour que l’Intégrathlon devienne une réalité au quotidien.

Cette année Aulnay-sous-Bois passe le flambeau à Villepinte qui devient la ville cœur de la manifestation. Villepinte accueillera ainsi la soirée d’inauguration le mercredi soir et le Forum de l’Intégrathlon le jeudi soir.

La Société Générale renouvelle le soutien qu’elle porte à cette manifestation qui favorise la mixité des publics. Leur contribution va notamment permettre l’achat de matériel adapté. Rendez-vous du 4 au 8 avril à Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.