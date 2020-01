L’Intégrathlon, le rendez-vous à ne pas manquer

Demain débute la deuxième édition de l’Intégrathlon. Pendant 5 jours de manifestation, sur 5 communes de la Seine-Saint-Denis composant le SEAPFA1 (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte), handicapés et valides se retrouveront autour d’une multitude d’activités sportives.

Plus de 50 associations locales, les fédérations et leurs comités sportifs, ainsi que le CDOMS 93

2, Terres de France, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, le Conseil Régional d’Ile-de-France, la DDJCS 93, le CDOS 93, les comités handisport et sport adapté, des établissements spécialisés sont mobilisés autour de cette belle manifestation.

Du 18 au 22 Mai, cet événement hors du commun regroupera :

– Près de 2 000 scolaires (primaires, collèges et lycées) sur les journées du 18, 19 et 20 Mai. Ce sera l’occasion pour les élèves d’être sensibilisés à l’intégration des personnes handicapées au travers d’ateliers de découverte et de mises en situations. Ils pourront participer à différentes activités sportives comme des parcours en fauteuil, de l’escalade guidée les yeux bandés, de la boccia ou encore des activités telles que le langage des signes et le braille.

– Plus de 3 000 sportifs valides et handicapés sur le week-end. Les 5 villes proposeront simultanément plus de 30 activités différentes soit en initiation, en ateliers, en tournois ou en challenge. Parallèlement tout sera fait pour rendre ce week-end convivial, ainsi en plus de la présence de buvettes et diverses animations, le public pourra assister à des démonstrations handisportives, des matchs d’exhibition et rencontrer des Ambassadeurs du Sport Francilien et de l’Olympisme. Pour le confort des participants et du public, des navettes gratuites desserviront les cinq sites d’animations pendant tout le week-end.

– Sur la ville d’Aulnay-sous-Bois, ville coeur de la manifestation cette année, se déroulera au stade du Moulin Neuf le

Forum de l’Intégrathlon le jeudi soir et la soirée de lancement le vendredi soir. Egalement, une projection gratuite du film « La Ligne Droite » aura lieu à l’espace Jacques Prévert le mercredi soir. Pour l’occasion, des sportifs de haut-niveau, tel que Guy MORMIN, médaillé d’Or sur 100, 200 et 400m aux Jeux Paralympique d’Athènes avec Assia EL’HANNOUMI, seront présents pour échanger et partager sur leur expérience au sein du film et en tant que guide handisport.

Souhaitant s’engager au quotidien dans des actions de solidarité et notamment dans des initiatives encourageant la mixité des publics, la Fondation des Aéroports de Paris ainsi que la Société Générale apportent cette année, leur soutient à l’Intégrathlon et au message qu’il délivre.

Pour découvrir le programme et les accès à la manifestation, rendez-vous sur www.integrathlon.com.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des photos libres de droit.