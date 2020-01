L’Intégrathlon Lauréat au prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap » 2011

Le 23 juin 2011 à l’Auditorium de la Bibliothèque François Mitterrand, Philippe Thiébaut, Directeur Général du SEAPFA1, a été appelé a monter sur scène pour recevoir le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap dans la catégorie Acteurs Publics « Administration publique », pour l’action intercommunale « Intégrathlon » qui vise à favoriser la pratique sportive entre personnes handicapées et valides, et à sensibiliser les plus jeunes au handicap.

Pour la 4e édition du Prix « Acteurs Économiques & Handicap » placée sous le haut patronage du ministère de l’Education Nationale, l’OCIRP2 a voulu valoriser des projets innovants, éducatifs ou de sensibilisation pour faire de la différence, une richesse. C’est en cela que l’Intégrathlon a été choisi parmi les 250 prétendants aux prix, dont 33 dans sa catégorie.

Au total huit trophées ont été décernés à des acteurs économiques, grandes entreprises, TPE/PME, associations et coopératives. Ainsi le président du jury, Axel Kahn, président de l’Université René Descartes et les partenaires du Prix, l’AGEFIPH, l’ANDRH, le CCAH, le FIPHFP, la FIRAH et l’ODAS ont félicité à tour de rôle les lauréats pour leurs actions remarquables qui seront peut-être demain « des exemples à suivre » pour d’autres structures qui souhaitent s’impliquer au-delà d’une simple obligation légale afin de favoriser l’accompagnement et l’accès aux personnes handicapées, à la culture, au sport, aux loisirs, à l’emploi, etc.

