L’Intégrathlon est lancé !

La 1ère édition de l’Intégrathlon est désormais lancée. Cette manifestation intercommunale regroupant valides et handicapés autour d’une grande fête du sport se déroulera sur tout le week-end dans les 5 communes du SEAPFA1 (Aulnay-sous- Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte). Cette journée du vendredi sera consacrée aux scolaires et accueillera près de 1000 enfants avec les activités suivantes :

– Ecoles Primaires :

– Collèges :

Le Collège Descartes de Tremblay-en-France permettra aux élèves de découvrir des sports tels que le torball (sport de ballon pour les déficients visuels) ou encore le foot fauteuil. A Villepinte, le collège Camille Claudel proposera également des activités telles que le tennis de table et le Biathle (course à pied et natation) et accueillera une soixantaine d’enfants handicapés.

La journée se clôturera avec le cocktail inaugural du 1er Intégrathlon à 19h au Stade Jean Bouin du Blanc-Mesnil. Les maires des 5 villes ainsi que le sous-préfet Philippe Piraux seront présents pour lancer cette manifestation hors norme.

Pour découvrir les sports et les accès à la manifestation, rendez-vous sur www.integrathlon.com.

Les activités pour les élèves des écoles primaires seront concentrées sur la ville du Blanc-Mesnil. Cette journée, couplée avec la journée de l’USEP2 permettra d’accueillir 16 classes qui seront sensibilisées au handicap par le biais de diverses mises en situation. Les enfants pourront alors participer à différentes activités sportives comme de la boccia (pétanque adaptée), de l’escalade les yeux bandés; mais aussi au langage des signes, au braille… Ils pourront également interagir avec un athlète handisportif de haut niveau.