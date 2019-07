L’insertion par le travail

Comment assurer une transition de l’hôpital psychiatrique à la société ? C’est le but de L’Ésat* du Moulin situé dans l’Eure. Intégré au CHS (centre hospitalier spécialisé) de Navarre et géré par L’Adapt**, il propose un parcours de réinsertion socioprofessionnelle gradué à travers le travail en milieu protégé. Didier Dereux, directeur de l’établissement nous décrit le fonctionnement de ce projet novateur.

Pouvez-vous nous présenter l’Ésat du Moulin ?

Il s’agit d’un Ésat de transition, centré sur des activités de maraîchage (de la culture à la vente aux entreprises ou autres structures et aux particuliers). L’objectif de départ est d’éviter la période de rupture entre la sortie du CHS et l’arrivée dans un Ésat ordinaire dans lequel la personne reçoit un type de prise en charge médico-sociale différent de celui de l’hôpital. Nous voulons ainsi éviter qu’elle soit déstabilisée et qu’elle fasse des allers-retours au CHS. L’Ésat du Moulin est une passerelle entre les deux mondes. Aujourd’hui, il comporte 14 usagers qui bénéficient d’une double prise en charge : ils travaillent à l’Ésat la journée et sont à l’hôpital le soir et les week-ends.

Comment se déroule leur séjour au sein de l’établissement ?

La période s’étale sur 18 mois et se divise en trois phases.

• Il y a tout d’abord un temps d’évaluation durant lequel la personne teste un nouveau rythme de vie, observe, s’adapte. C’est un stade important où elle doit s’apprivoiser le dispositif, expérimenter son rapport au travail… Parfois, on se rend compte que le patient n’est pas prêt. Il retourne donc à l’hôpital. Il ne s’agit pas pour autant d’un constat d’échec : cela permet de faire le point, de savoir où il en est, de cibler d’avantage ses besoins.

• La deuxième phase est marquée par deux stages à l’extérieur. Ils s’effectuent également dans un Ésat (espaces verts, conditionnement). Pour les usagers, cela représente une étape de taille : ils doivent prendre le bus, s’adapter à un nouvel environnement, rencontrer de nouvelles personnes… Ils sont accompagnés par un chargé d’insertion.

• La troisième étape constitue à la construction du projet de vie. Nous travaillons sur la solution la plus adaptée à la personne : logement personnel ? Famille d’accueil ?… Nous essayons aussi de recréer un lien avec sa famille si besoin.

Quelles sont les conditions pour qu’une personne puisse intégrer l’Ésat ?

Le candidat doit, entre autre, être demandeur de cet accompagnement et doit avoir pour projet de sortir de l’hôpital. Nous lui demandons ainsi de formaliser par écrit sa requête. Il doit par ailleurs être stabilisé sur le plan psychique.

Quel est le profil des usagers qui travaillent aujourd’hui dans l’établissement ?

La moyenne d’âge est de 37 ans (le plus jeune usager a 23 ans, le plus âgé 57 ans). Certains étaient à l’hôpital depuis 20 ans car aucune solution adéquate ne leur permettait de sortir. Les pathologies dont ils souffrent sont toutes différentes, tout comme les causes de celles-ci.

Quel retour avez-vous de leur part ?

Ce qui revient souvent c’est « Merci de nous faire confiance ». Grace à ce dispositif, nous leur donnons une chance, nous leur montrons qu’ils sont capables de se réinsérer dans la société. En restant des années sans rien faire, ils finissent par croire qu’ils ne peuvent rien faire. L’Ésat de transition leur permet de réaliser qu’ils sont capables de travailler, d’avoir des responsabilités. Ils ne sont plus « un patient de l’hôpital » mais « un travailleur de l’Ésat du Moulin ». Ils reçoivent des feuilles de paie, font des projets d’avenir. La notion de travail est très importante pour se faire une place dans la société.

Avez-vous des projets ?

Nous avons créé le « Réseau Psychiatrie, social et médico-social ». Il regroupe 80 % des associations du secteur dans le département. L’objectif est de travailler sur de nouveaux projets pour adultes ou enfants. Nous mettons également en place des formations croisées entre les salariés du CHS et du secteur médicosocial. Un Ésat doit être rentable.

Où en êtes-vous sur ce point ?

Soyons clair : le seuil de rentabilité est placé à trois ans. Rentabiliser le projet tout de suite n’est évidement pas possible. J’ai la chance de travailler pour L’Adapt qui a pour volonté de s’investir dans des missions d’avenir. Et qui dit mission d’avenir dit concession.

* Établissement et service d’aide par le travail.

** Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.