L’insertion n’est pas un luxe

Leader mondial de luxe (prêt-à-porter féminin et masculin, souliers, montres et joaillerie, lunettes), Louis Vuitton, en la personne du président Yves Carcelle, a signé une convention officialisant sa démarche en faveur de l’emploi des personnes handicapées en France.

Cette démarche n’a rien de nouveau puisque la marque mène depuis plus de cinquante ans une politique d’emploi des personnes handicapées : participation de ses fondateurs à l’activité de diverses associations, création d’emplois au sein de son site historique d’Asnières implanté auprès d’un centre de formation pour personnes malentendantes et dans ses ateliers de fabrication. C’est pour pérenniser cet engagement et promouvoir la diversité dans le cadre d’une politique volontariste de Responsabilité Sociale que Vuitton a lancé, en juin 2007, un projet handicap visant à développer l’emploi des personnes handicapées au sein de l’ensemble de ses structures France : siège social parisien, ateliers de fabrication, centre logistique, magasins. « La diversité des équipes constitue une richesse et un atout pour notre Maison. Louis Vuitton se développe et grandit grâce aux compétences et potentialités de tous ses collaborateurs », précise Yves Carcelle.