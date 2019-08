L’insertion des travailleurs handicapés augmente avec la taille des entreprises

En 2009, année sur laquelle porte l’étude, les établissements de 20 à 49 salariés ont employé moins souvent que les autres des travailleurs handicapés (59 % d’entre eux), alors que les établissements de 100 à 199 salariés sont ceux qui en ont employé le plus fréquemment (82 %).

Les établissements de plus de 200 salariés étaient les plus nombreux à être couverts en 2009 par un accord spécifique à l’emploi de travailleurs handicapés, poursuit la Dares : 18 % des établissements de 200 à 499 salariés et 31 % des établissements de 500 salariés, contre 8 % des établissements de 20 à 49 salariés.

Pour répondre à leur obligation d’emploi, les entreprises peuvent soit embaucher directement des travailleurs handicapés, soit indirectement via des contrats de soustraitance avec des établissements du secteur protégé.

Elles peuvent encore recourir à des stagiaires handicapés, mettre en oeuvre des accords de branche relatifs à l’emploi de personnes handicapées ou verser une contribution financière au fonds public pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).

En 2009, 128.400 établissements de 20 salariés ou plus du secteur privé ont été concernés par l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, souligne cette étude. Quelque 322.300 personnes handicapées ont été employées par ces établissements, soit une hausse de 13,5 % par rapport à 2008.

Mais cette augmentation résulte en partie d’un changement de mode de décompte des bénéficiaires, relativise la Dares. À périmètre constant, la hausse est de 7,9 %. En 2009, 65 % des établissements assujettis ont majoritairement répondu à leur obligation d’emploi en utilisant l’embauche directe de travailleurs handicapés: 65 % des entreprises ont employé au moins une personne handicapée, après 58 % en 2008.