L’INSA de Rouen s’engage dans deux Cordées de la Réussite dont « Ambition et Handicap »

L’INSA de Rouen, 5e école publique d’ingénieurs post-bac en France*, est aussi la 1ère école d’ingénieur normande. Dans la droite lignée de ses actions d’accueil et d’accompagnement des publics diversifiés, conformément aux principes fondateurs du modèle INSA, l’école s’engage dans deux cordées de la réussite. L’objectif est d’aider les collégiens de la région dans leur orientation et favoriser concrètement la dynamique d’ascenseur social.

Informer, aider à l’orientation pour mieux lutter contre l’auto-censure

Les Cordées de la Réussite ont pour objectif d’ouvrir l’accès aux formations d’enseignement supérieur en introduisant l’équité sociale dans ces filières.

Le nombre de jeunes issus de milieux socialement défavorisés étant très faible dans les filières générales du lycée, il est essentiel de sensibiliser ces élèves en amont, dès leur classe de 3ème. En effet, encore trop d’élèves des établissements qui relèvent de l’éducation prioritaire s’autocensurent ! Par manque crucial d’informations, ils méconnaissent les possibilités d’orientation qui s’offrent à eux et s’excluent de facto de certaines carrières ou filières, comme les carrières scientifiques.

C’est pourquoi, dans la droite lignée des valeurs de l’INSA, dont l’aide à l’ascenseur social, l’école s’est engagée dans deux cordées de la réussite :

– « REALISE » (REseau Ambition par la Lecture, l’Information, les Sciences et l’Ecriture) : l’objectif de cette cordée est de sensibiliser les élèves de 3ème à la culture et à l’information, aux métiers d’ingénieur et bien évidement à l’enseignement supérieur par la réalisation d’un reportage photographique sur l’INSA de Rouen. Cette cordée rassemblera 80 collégiens tutorés pour 4 établissements partenaires. 1 élève ingénieur tuteur sera en charge d’un groupe de 4 collégiens.

– « Ambition et Handicap »** : Cette cordée est dédiée à des collégiens et lycéens déficients auditifs. L’INSA de Rouen attache une importance toute particulière à cet accord et s’y est engagé tout naturellement, l’aide aux personnes handicapées faisant partie de ses valeurs fondatrices et de sa culture.

Le tutorat, l’accompagnement scolaire, les visites d’entreprises et les sorties culturelles proposées à ces élèves, les aideront à avoir confiance en eux et en leurs capacités afin qu’ils puissent dépasser leur handicap, trouver leur orientation et s’y épanouir.

Pour un meilleur accompagnement, ces tuteurs suivent une formation LSF (Langue des Signes Française) par Handisup 76. 1 tuteur encadrera 2 élèves tutorés.

Dans le cadre de ces accords, des tuteurs, élèves ingénieurs de l’INSA de Rouen, donnent chacun de leur temps et font bénéficier de leur expérience à des petits groupes d’élèves volontaires tout au long de l’année. Cette mission, basée sur le volontariat leur permettra de valider leur expérience dans leur cursus, véritable reconnaissance de leur engagement et du temps consacré.

L’ascenseur et l’ouverture sociale au cœur des valeurs de l’INSA de Rouen

L’accueil et l’accompagnement font partie de l’identité du groupe des INSA. L’INSA de Rouen est engagé dans de nombreux programmes d’ouverture sociale et développe également une démarche volontaire pour faciliter l’accès aux études d’ingénieur. Au sein de l’école, cet engagement porte sur trois domaines :

– la parité homme/femme (aide à l’orientation, insertion de l’égalité des genres dans les pratiques professionnelles et pédagogiques).

– Ouverture sociale

– Handicap (aménagement de la scolarité et d’accès des personnes handicapés)

L’INSA de Rouen et la diversité :

– 1 étudiant sur 4 est boursier

– 1 étudiant sur 3 est une élève ingénieure

– 1 étudiant sur 4 est de nationalité internationale

(*) Source : L’Etudiant, Classement 2010.

(**) En partenariat avec l’ESIGELEC