Limitation dans les activités ne rime pas toujours avec handicap

Selon l’enquête Vie quotidienne et santé, Limitations dans les activités et sentiment de handicap ne vont pas forcément de pair (Insee 2009), les personnes rencontrant des problèmes d’accessibilité dans leurs activités sont deux fois plus nombreuses que celles qui considèrent avoir un handicap.

Cette étude est une autre preuve que l’accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes en situation de handicap. Par exemple, au-delà de 60 ans, les personnes interrogées peuvent avoir tendance à associer leurs limitations fonctionnelles à leur vieillissement et non plus à un handicap. Considérer avoir un handicap est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes jusqu’à 40 ans. Les limitations fonctionnelles déclarées ne sont pas non plus de même nature : plus souvent motrices pour les femmes, sensorielles pour les hommes. Le type de gênes rencontrées et leur sévérité jouent sur la perception du handicap. Ce sont les limitations fonctionnelles motrices et sensorielles, telles que marcher, monter un étage, parler ou entendre qui jouent le plus sur la propension à déclarer un handicap.

Si une personne sur dix considère avoir un handicap, elles sont deux fois plus nombreuses à déclarer « être limitées un peu ou beaucoup dans les activités qu’elles peuvent faire en raison d’un problème de santé ou d’un handicap ». Interrogées de manière plus détaillée sur treize actions élémentaires, comme par exemple, monter un escalier, 35,4 % des personnes déclarent des difficultés pour en accomplir certaines, 11,7 % déclarent rencontrer même beaucoup de difficultés, et 3,5 % une impossibilité totale d’accomplir certains actes.

À partir de 40 ans, les femmes déclarent plus de limitations

Avant 40 ans, les femmes considèrent un peu moins souvent avoir un handicap que les hommes. Ce constat s’inverse au-delà de 80 ans. Femmes et hommes ne déclarent pas non plus les mêmes limitations dans les actes quotidiens. Après 40 ans, les femmes se plaignent plus souvent d’au moins une limitation fonctionnelle importante. Ainsi, au-delà de cet âge, elles ressentent plus fréquemment que les hommes des difficultés motrices et à partir de 80 ans plus de difficultés intellectuelles ou psychiques. En revanche, entre 60 et 90 ans, les hommes signalent plus souvent des difficultés sensorielles importantes et tout particulièrement des difficultés auditives : chez les octogénaires, 21 % des hommes et 16 % des femmes en déclarent.

D’autres facteurs, en dehors de l’âge et du sexe, influent sur le fait de considérer avoir un handicap. L’impossibilité totale d’effectuer un ou plusieurs actes augmente de manière très importante la probabilité de ressentir un handicap (+ 19 points). Dans l’esprit des enquêtés, le handicap resterait surtout lié aux difficultés physiques. L’état de santé général de la personne influence également fortement la probabilité qu’elle considère avoir un handicap. Cette probabilité augmente de 28 points entre un état de santé jugé « bon » et un état de santé jugé « mauvais ».