L’IME Perce Neige a inaugurée cet été sa nouvelle implantation

L’IME (Institut Médico Educative) Perce Neige quitte ces locaux de la rue Christorée à Bourg de Thizy (42) et se réunis sur un même espace dans une unité plus familiale et chaleureuse. Des équipements en pleine nature et le confort de vie pour les enfants sont les deux chantiers soumis à une évolution continue dans les années à venir.

L’institut médico-pédagogique Perce Neige est né en 1968 à Bourg de Thizy dans la Loire.

Cette institution regroupera en 1981 l’IMPRO (Institut Médico Professionnel formant des adolescents à un apprentissage professionnel) de Bois Semé. Une fois restructurée elle formera un IME accueillant 39 internes et 10 externes. Face à des nombreuses demandes pour des usagers présentant des troubles de la personnalité et du comportement de type psychose ou autiste, des extensions ont été opérées :

En 2000, 12 places à Bois Semé et en 2006, 12 places à Valsonne furent ouvertes

En 2009, un nouveau bâtiment a été créé sur le site du quartier de la Platière afin de rassembler toutes les unités de vie.

Aujourd’hui l’IME Perce Neige accueille 87 enfants, dont 65 internes et 13 externes.

L’IME bénéficie aussi d’un accueil séquentiel. L’Internat est ouvert 365 jours par an !

Au croisement d’un Habitat et d’un cadre de Vie

Les unités de vie étaient cependant séparées sur différents lieux géographiques et donc « dispersées ». Aujourd’hui, toutes les unités de vie sont regroupées sur un même site, sauf pour l’IMPRO. Les pavillons accueillent des groupes de 6 personnes, à dimension familiale, ainsi le climat est plus convivial et le contexte, plus rassurant. Les professionnels ont pu constater un réel apaisement de nombreux résidants par cette nouvelle réorganisation qui permet tout aussi bien de « vivre ensemble », que de s’isoler si les résidants en éprouvent le besoin.

« Ce déménagement a permis aux usagers, notamment enfants et adolescents autistes, de bénéficier d’un cadre de vie au grand calme, pour plus de sérénité. »

L’HABITAT : Un lieu de Vie mais aussi un « Outil »

Indépendamment des pavillons, le terrain à été en partie terrassé pour donner l’opportunité de construire des chemins de promenade, un city stade et une aire de jeux.

Les chemins de promenades sont ainsi des lieux et des outils d’apprentissage pour les enfants autistes qui apprennent alors à se repérer.

Les professionnels pensent qu’ils ont encore à innover au sein de cette structure, implantée dans un cadre « d’exception », ils n’hésitent pas à parler d’un « outil pédagogique ».

QUI EST L’ADAPEI ?

Une Association Départementale de Parents et Amis de Personnes handicapées

Mentales. C’est une association, loi 1901, reconnue d’utilité publique accueillant des Personnes Handicapées Mentales, enfants et adultes, au sein d’établissements spécialisés.

L’Association Départementale de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du Rhône a vu le jour en 1948 grâce à un rassemblement de parents devant faire face au handicap de leur enfant…

Elle donnera naissance en 1960 au mouvement national : UNAPEI