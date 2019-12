L’illettrisme, un frein à la carrière professionnelle ? Avenance Enseignement s’engage auprès de ses collaborateurs

Paris, le 01 juin 2011 – Dans le cadre de sa politique de ressources humaines dynamique, Avenance Enseignement, leader de la restauration scolaire, filiale du groupe Elior accompagne ses collaborateurs tout au long de leur carrière professionnelle. Grace à la mise en place de plans de formations professionnelles concrets, les collaborateurs peuvent se former et évoluer. En 2008 puis en 2010, l’entreprise a lancé à titre expérimental des cours de perfectionnement en français. Fort du succès rencontré, Avenance Enseignement étend sa proposition de cours de français.

Avenance Enseignement lance une initiative sans précédent : des cours de français

Dans le cadre de sa stratégie de Développement Durable et notamment de sa Responsabilité Sociétale en tant qu’Entreprise (RSE), Avenance Enseignement a pris conscience qu’un certain nombre de ses collaborateurs ne pouvaient accéder à des parcours d’évolution du fait de lacunes réelles en français.

En effet, d’après la dernière étude menée par L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANCLI), 9% de la population française âgée de 18 à 65 ans et ayant été scolarisée ont des difficultés en français.

L’entreprise a souhaité donner à chacun sa chance en proposant sur la base du volontariat et dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation) des sessions de perfectionnement en français.

Les premières sessions expérimentales menées en 2008 puis en 2010 en partenariat avec le GRETA, ont rencontrés un succès inattendu. En effet :

– en 2008, 97 collaborateurs s’étaient présentés aux évaluations et 31 personnes relevaient d’une problématique d’alphabétisation importante.

– En 2010, 70 collaborateurs Avenance Enseignement ont participé à des sessions de perfectionnement en français en Ile-de-France, Paca et Rhône Alpes Auvergne à raison de 3 h par semaine sur le rythme scolaire, soit 80 heures réparties sur 27 semaines.

Fort de ce succès, Avenance continue d’étendre ce programme. Pour la prochaine promotion, en plus des précédentes, seront concernés les salariés des régions Ouest et Nord.

Une nouvelle expérimentation est prévue pour l’année 2011-2012, les salariés qui le souhaitent pourront choisir un programme de 120 heures qui propose et des cours de français et des cours de mathématiques. Les groupes sont en cours de constitution pour démarrage en septembre.

En fonction du niveau des collaborateurs, ils pourront se perfectionner lors de sessions de formations à la lecture, l’écriture, la conjugaison, la compréhension des textes.

« Lors des sessions expérimentales des cours de français, les collaborateurs se sont fortement impliqués dans ce projet et se trouvent très motivés par cette initiative. Ils nous ont souligné l’importance que cela avait dans leurs vies personnelles et professionnelles. Ces cours leurs ont permis d’avoir plus d’autonomie et de pouvoir mieux accompagner leurs enfants sur le plan scolaire et remplir différentes documents administratifs. Face à cette motivation, nous avons donc souhaité étendre encore plus notre proposition et l’enrichir de cours de mathématiques afin de

les soutenir dans leur quotidien » explique Pascale Faujour, Chargée de Formation Avenance Enseignement.

Se former tout au long de sa carrière professionnelle

Avenance Enseignement mène une politique active et dynamique des ressources humaines. L’entreprise a créé son propre Centre de Formation et des plans de formations pour accompagner ses collaborateurs dans leurs carrières professionnelles. Avec 5 formateurs à temps plein et de 70 collaborateurs formateurs relais et experts formateurs, les formations sont assurées à 80% par les ressources internes.

Les différentes formations proposées sont axés sur les savoir-faire et les métiers de la restauration scolaire : cuisiniers, chauffeur livreur, hôtesse d’enfants, etc. Chaque année, plus de 50000 heures de formation sont dispensées. Elles permettent aux collaborateurs de se professionnaliser, de développer leurs compétences et d’accéder à de nouvelles fonctions.

À propos d’Avenance Enseignement

Filiale du groupe Elior, Avenance Enseignement est le numéro un de la restauration collective en France avec 756 000 repas servis chaque jour, dans 4300 restaurants. Les clients d’Avenance Enseignement sont à la fois des partenaires – établissements publics et privés, maternelles, primaires, secondaires, universités – et des convives – enfants, enseignants, personnels des écoles. Outre son activité de restauration scolaire, Avenance Enseignement assure la restauration des centres de vacances, de loisirs et des classes découvertes, et propose un service de préparation et livraison de repas en crèches et à domicile. Avenance s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience du groupe Elior en termes d’achats, de sécurité alimentaire, de techniques culinaires ou encore d’innovations produits.

Avec plus de 40 ans d’expérience, Avenance Enseignement met ses compétences d’expert de l’alimentation au service de ses clients partenaires en proposant aux tout-petits comme aux jeunes adultes, le meilleur de l’alimentation en termes de qualité, d’équilibre alimentaire et de nutrition. Avenance Enseignement souhaite faire du repas un moment privilégié d’éducation et de détente, en favorisant la découverte du goût, l’apprentissage de l’autonomie, de la vie en collectivité et l’enseignement des bonnes pratiques alimentaires.

A propos d’Elior

Créé en 1991, Elior est le troisième opérateur en Europe de la Restauration sous Contrat et des services qui y sont associés. Le Groupe, qui a réalisé en 2008/2009 un chiffre d’affaires de 3,56 milliards d’euros, occupe des positions de premier plan en Restauration Collective et Facilities Management d’une part et en Restauration de Concession et Travel Retail d’autre part. Ses 69 000 collaborateurs servent chaque jour 2,9 millions de clients dans 14 500 restaurants et points de vente implantés dans 15 pays. Elior met en œuvre son savoir-faire dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, des établissements de soins et médico-sociaux et des résidences pour seniors, comme dans l’univers du voyage (aéroports, gares, autoroutes), des loisirs et de la culture (musées, parcs d’expositions). Entreprise responsable, Elior est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2004. Le Groupe est ainsi particulièrement attentif à l’équilibre nutritionnel de ses convives, à l’impact de ses activités et de ses achats sur l’environnement, et à l’intégration et à la formation de ses collaborateurs. Pour plus de renseignements : www.elior.com