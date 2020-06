Lille: une convention et un million

Martine Aubry, maire de Lille, et M. Didier Fontana, Président du Comité national du FIPHFP, ont officialisé la convention financière liant la Ville de Lille et le FIPHFP, ainsi qu’entre le FIPHFP et les deux communes associées de Lomme et de Hellemmes et leurs trois centres communaux d’action sociale respectifs.

Cette convention constitue l’instrument de mise en oeuvre de la politique globale de la ville en faveur de ses collaborateurs handicapés. Elle s’articule en trois volets : le recrutement (20 personnes handicapés doivent être recrutées dont dix par la voie de l’apprentissage), le reclassement anticipé (30 personnes) et le maintien dans l’emploi d’au moins 50 agents municipaux en situation de restriction d’aptitude. En contrepartie d’engagements fermes des employeurs publics sur ces trois points, et afin d’amplifier la dynamique en termes d’aménagement des postes de travail, d’aide humaine et technique, de formation professionnelle, le FIPHFP leur apporte 1,2 M€ sur trois ans. »