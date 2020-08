Sclérose en Plaques le sport à l’honneur pour mieux la combattre

Le 28 et le 29 août, à Lyon, deux événements sportifs permettront de récolter des dons pour lutter contre la Sclérose en Plaques (SEP)

La Sclérose en Plaques c’est quoi ?

La Sclérose en Plaques (SEP) est une maladie chronique auto-immune qui touche le cerveau et la moelle épinière. C’est une maladie très invalidante même si 80% des symptômes sont invisibles aux yeux du grand public (douleur, symptôme cognitif, fatigue extrême…) En France, où près de 115 000 personnes en sont atteintes, elle constitue la première cause de handicap des jeunes (la maladie se manifestant le plus souvent entre 20 et 40 ans). Elle touche trois fois plus les femmes que les hommes.

Lutter ensemble contre la SEP

Le contexte actuel de crise sanitaire a mis l’accent sur le rôle majeur des équipes de Recherche quand on est face à une maladie qu’on ne sait pas encore guérir. Par ailleurs, les progrès réalisés dans la compréhension des mécanismes immunitaires impliqués dans la SEP et le développement de nouveaux traitements, sont une arme supplémentaire pour la lutte contre d’autres maladies.

La Ligue Française contre la Sclérose en Plaques consacre son activité au soutien à la recherche sur la SEP et à l’accompagnement des patients. Elle organise les 28 et le 29 août, à Lyon, deux événements sportifs qui permettront de récolter des dons pour lutter contre la SEP



Les objectifs de ces événements sont multiples : faire parler de la maladie, promouvoir la pratique d’une activité sportive pour limiter la progression du handicap et lever des dons pour permettre de lutter contre la maladie

Vendredi 28 août : la Challenge de golf Georges Mauduit fait étape au Golf Club de Lyon

Cette compétition conviviale fait une étape au Golf Club de Lyon. Les droits de jeu et les dons individuels sont intégralement reversés à la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques. Le Challenge Georges Mauduit se déroulera en shamble à 2. Il est ouvert à tous les joueurs amateurs licenciés.

Droit de jeu de 30 euros par joueur, sous forme de dons reversés à la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques. Un reçu fiscal sera délivré, ouvrant droit à une réduction d’impôt. Les joueurs extérieurs au club s’acquitteront par ailleurs du green-fee en vigueur pour la compétition. L’inscription se fait auprès du Golf club de Lyon : info@golfclubdelyon.com / 04 78 31 11 33

Le 29 août : Course du Cerveau – Ensemble contre la SEP

Cette course solidaire rassemblera des centaines de personnes malades, familles et aidants, étudiants et personnels de réseaux de santé, entreprises engagées…Tous ENSEMBLE pour manifester son soutien à la lutte contre la maladie !

La course sera non chronométrée, d’une distance de 5 km et se situe en pleine nature aux portes de Lyon : promenade du Bas Rhône, Parc Naturel de la Feyssine.

Au programme : village associatif, sensibilisation, stand des partenaires, de ravitaillement et de retrait des dossards, échauffement et animation musicale, et initiation à divers handisports.

16h30 : début des animations et ouverture du Village

18h30 : départ de la course puis remise des prix vers 19h30.

La course est ouverte à toutes et à tous, elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est obligatoire ici : https://registration.alva- rum.com/fr/event-landing/46-course-du-cerveau

Participation 15 euros.

Contact et informations : https://courseducerveau.fr/ ou judith.koster@ligue-sclerose.fr

La Course du Cerveau reçoit le soutien de la Ville de Lyon, des JNLF, de Lyon Métropole, de Sytral, des Laboratoires Merck, Sanofi Genzyme, de Coloplast, du Groupe Bontaz, du Réseau Rhône Alpes SEP et des clubs de sport Boxing United Lyon et Swedish Fit.

A lire aussi :

Psycho-traumatisme de l’enfant : Bientôt un centre dédié à Versailles

Jardins thérapeutiques : Leurs bienfaits santé expliqués dans un guide