Lieux accessibles : Access earth lance sa cartographie

Posted in:

Access earth débute une cartographie des lieux accessibles et appelle les internautes à y contribuer!

Créer une cartographie mondiale des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite : Tel est l’objectif que s’est lancé Matt McCann, jeune étudiant irlandais en situation de handicap. Atteint d’infirmité motrice cérébrale (IMC), il a décidé de réagir après avoir été confronté à l’inaccessibilité d’un hôtel londonien. C’est ainsi qu’il a créé « Access Earth », un site web collaboratif qui fait appel aux internautes pour répertorier les lieux accessibles partout dans le monde, même si pour le moment il concerne essentiellement l’Irlande et les États-Unis.

Une équipe de bénévoles participe également à la rédaction de contenu sur le site et en font la promotion. Sur ce site, différents critères de recherche sont proposés afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun. Ces critères ont été élaborés avec une association irlandaise accompagnant des personnes en situation de handicap et la National Disability Authority pour pouvoir coller aux besoins et attentes réels des utilisateurs. Outre le fait de rescencer les lieux accessibles, l’objectif d’Access Earth est aussi d’interpeller les entreprises sur le thème de l’accessibilité.

« Access Earth est une communauté de personnes qui travaillent pour rendre les voyages faciles et équitables. Notre mission est d’encourager les gens à se lancer dans de nouvelles aventures, commentent les créateurs de la plateforme en ligne. Les membres d’Access Earth donne chacun des informations spécifiques à l’accessibilité, pour trouver les informations nécessaires sur de nouveaux restaurants, sur des hôtels et sur des attractions touristiques, pour que les voyageurs en situation de handicap puissent profiter de la vie avec la sécurité de se retrouver face à des lieux accessibles. Accessible signifie quelque chose de différent pour chacun de nous. C’est pourquoi les membres d’Access Earth recherchent des informations concernant tout type de handicap ».

Plus d’infos sur : http://access.earth/