Librensemble : Des vacances adaptées au Monténégro

Monténégro : Librensemble propose des vacances adaptées et des séjours de répit

Librensemble au Monténégro, un concept original pour recevoir en vacances et en séjours de répit individualisés les personnes en situation de handicap.

Catherine Brugnière, est à l’origine du concept Librensemble. Professionnelle de santé, elle a aidé son mari atteint d’une maladie dégénérative pendant quinze ans. Durant ces années elle a rêvé de partir en vacances avec son époux. Pendant qu’il aurait été pris en charge, elle aurait pu se reposer un peu. Elle n’a rien trouvé de sécurisé qui soit abordable. Aujourd’hui seule, elle a voulu créer Librensemble pour que d’autres puissent profiter du rêve qu’elle n’a jamais pu réaliser.

Depuis plus de deux ans, elle accueille toute l’année en séjours individuels des personnes en situation de handicap dont l’état nécessite la présence permanente de professionnels compétents. Dans une ambiance familiale et conviviale, les résidents logent dans les chambres adaptées d’une résidence en bois entourée de mandariniers, de figuiers et de grenadiers située près de la ville et des plages.

Une destination touristique prisée

Le Monténégro est un pays indépendant et démocratique de la côte Adriatique entre la Croatie et l’Albanie qui compte 700 000 habitants. Son climat méditerranéen est identique à celui de la Corse. Quoi que ne faisant pas partie de l’Union européenne, l’euro est la monnaie du pays. La population montre beaucoup d’empathie pour les étrangers. Une grande sécurité règne dans le pays. Ainsi, à Ulcinj, les voitures ne sont pas fermées, les vitres sont ouvertes avec papiers et argents sur les banquettes.

À 2 heures de Paris, le Monténégro est devenu une destination touristique prisée et les villes comme Kotor, Tivat, Budva rencontrent un succès grandissant, la région d’Ulcinj, au sud, n’est pas encore envahie de touristes.

Une prise en charge personnalisée

Jusqu’ici, ce sont des foyers, associations et organismes qui ont préconisé Librensemble à leurs résidents qui éprouvent le besoin de s’évader. Après être venus deux semaines une première année, beaucoup reviennent trois voire quatre semaines l’année suivante.

Pour profiter des séjours de Librensemble, il faut fournir un certificat médical et remplir un questionnaire d’inscription. Catherine prend ensuite contact avec les éducateurs pour préparer le séjour en fonction les spécificités de chacun pour une prise en charge personnalisée du séjour.

Des tarifs adaptés aux petits budgets

Les tarifs forfaitaires de Librensemble comprennent le séjour, le vol, l’assurance rapatriement, les excursions, les sorties et l’aide à la vie quotidienne dispensée par des infirmières. L’accompagnement aller/retour à partir d’un aéroport parisien est aussi proposé. Il est aussi possible de venir avec un proche. Il faut compter 1930 € tout compris pour un séjour de deux semaines. Ajouter 300 € pour l’accompagnement à partir d’un aéroport parisien. Plus d’infos : www.librensemble.org