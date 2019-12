Libre en fête : le libre au service des déficients visuels

Mercredi 17 mars, l’Espace numérique de la bibliothèque de la Part-Dieu a accueilli près d’une vingtaine de personnes venues découvrir la solution portable de lecture d’écran NVDA en français qui permet aux personnes non-voyantes d’utiliser un ordinateur en toute autonomie. NVDA est un logiciel de lecture d’écran libre en plusieurs langues que l’on peut télécharger et installer gratuitement et légalement sur n’importe quel ordinateur équipé du système Windows de Microsoft. NVDA existe en version complète à installer sur son ordinateur personnel mais également en version portable sous la forme d’un dossier que l’on enregistre sur une clef USB.

L’EN Part-Dieu a présenté les avantages de la version portable qui permet d’utiliser n’importe quel ordinateur équipé de Windows en France ou à l’étranger, chez un ami, dans un cybercafé … Chaque participant équipé d’une clef a pu ainsi repartir avec NVDA équipé de la voix française Eloquence ainsi que deux tutoriels d’explications qui se trouvent en téléchargement à la fin de cet article.

Parmi les usagers de l’atelier : des non-voyants, des malvoyants mais également des personnes voyantes amenées à travailler sur des ordinateurs avec des personnes déficientes visuelles (animateurs numériques, bibliothécaires, membres d’associations …).

Afin de faciliter la découverte pour chacun, les participants ont été divisés en deux groupes : l’un formé de personnes qui n’avaient jamais utilisé un ordinateur avec un logiciel de lecture d’écran, l’autre composé d’utilisateurs avancés mais découvrant NVDA pour la première fois.

Le groupe de débutants a ainsi pu réaliser comment un logiciel de lecture d’écran permet de naviguer dans les menus d’un ordinateur, d’ouvrir des logiciels et des documents, de s’exprimer, accéder à l’information et échanger sur Internet. Une démonstration (avec écran éteint afin de se familiariser avec ce mode particulier de navigation) qui a précédé un petit exercice pratique puisque chaque personne a pu tester NVDA en s’entraînant à démarrer un logiciel de traitement de texte, taper une lettre, faire une recherche sur Internet.

Les utilisateurs confirmés ont pu de leur côté découvrir les fonctions avancées de la navigation sur Internet qui reste l’une des applications les plus difficiles d’accès si l’on prend en compte l’aspect de mises en page complexe, l’ajout d’animations et de liens ou d’images non légendées encore trop présents sur Internet.

L’accessibilité des sites Internet est toujours à améliorer mais les participants ont pu constater que la dernière version de NVDA portable propose des fonctions (accès à la liste des liens, titres, etc.) tout à fait confortables et conformes aux versions propriétaires.

Nous remercions particulièrement Jean-Baptiste Jacquet pour cet article sur Lyon Capitale, Benjamin Mauro pour nous avoir invités à présenter l’atelier dans son émission sur la radio Vivre FM, ainsi que Renée Benguigui qui a fait la démonstration de sa grande expérience sur le logiciel NVDA.

L’atelier – gratuit sur inscription – a eu lieu le mercredi 17 mars de 14h à 16h à l’espace numérique au 3e étage de la bibliothèque de la Part-Dieu. Pour plus de renseignements sur NVDA et sur nos offres gratuites d’initiations pour les personnes déficientes visuelles, téléphonez au 04 78 62 19 79.

Par Carole D/BM Lyon, vendredi 19 mars 2010 à 15:45 :: :: Numérique et Handicap :: #107 :: rss