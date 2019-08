Les représentants du mouvement des personnes handicapées se sont réunis à Bruxelles les 20 et 21 novembre 2010 pour adopter leurs priorités pour 2011. Ce rassemblement intervient juste après que la Commission Européenne ait dévoilé sa stratégie sur le handicap, et un an après que l’Union Européenne ait décidé de ratifier la Convention des Nations Unies. Le Forum Européen des personnes handicapées demande aux institutions européennes de leur garantir la liberté de circulation en Europe. L’une des solutions pour y parvenir sera l’adoption, en 2011, de la carte Européenne de mobilité.