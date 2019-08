L’hygiène et la santé, on en parle déjà à l’école

Le comité des Hauts de Seine de la ligue contre le cancer organise les 24 et 25 mai prochains, la 7ème édition des Journées Prévention Jeunes – JPJ 2012.





Créées en 2006 à l’initiative du comité des Hauts-de-Seine, les Journées Préventions Jeunes – JPJ – s’adressent aux enfants des classes de CE1 à CM2 et ont pour objectif principal de sensibiliser les enfants et leurs familles aux comportements à risques en matière de cancer autour de 5 thèmes du domaine de la vie quotidienne : l’équilibre alimentaire, le tabac, le soleil, le sommeil, le sport et l’hygiène de vie.

La prévention dès l’enfance est un facteur essentiel qui permet d’influencer très tôt les comportements et modes de vie. C’est pourquoi, le rôle de l’éducation pour la santé en milieu scolaire est essentiel dans la diffusion d’un message de prévention. Agir tôt auprès des enfants, c’est se donner les moyens de prévenir des maladies futures.

Cette année, ce seront plus de 6000 élèves (ENE**) répartis sur 8 départements français* ainsi que les élèves du Lycée français Montesquieu de Vilnius (Lituanie) qui seront concernés par cette campagne de sensibilisation.

Les JPJ se déroulent sur 2 jours sous la forme d’ateliers ludiques et interactifs et se terminent par un concours inter-départemental avec une remise de trophées.

*Départements : Calvados (14), Eure (27), Mayenne (53), Pyrénées Atlantiques (64), Seine Maritime (76), Hauts de Seine (92), Val de Marne (94) et la Martinique

** Equivalent en nombre d’élèves