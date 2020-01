L’humour pour affronter le handicap mental

Dans « Où on va, papa ? », Prix Femina 2008, Jean-Louis Fournier évoque avec humour et dérision sa vie de père de deux fils handicapés mentaux et physiques.

« Souvent je ne vous supportais pas, vous étiez difficile à aimer. » Les premières pages du livre de Jean Louis Fournier donnent le ton. Humour décalé, simplicité et sincérité. Dans son récit filé sous forme de lettre l’auteur écrit à ses deux enfants handicapés. Une lettre qu’il sait qu’ils ne seront jamais capables de lire. Il y a d’abord Mathieu qui passe son temps à répéter « vroum vroum » et à envoyer son ballon dans des endroits où il sait qu’il ne pourra pas le récupérer tout seul. Deux ans plus tard arrive Thomas. A priori, souriant, beau et « très bien réussi ». Mais un jour un médecin leur annonce que lui aussi n’est pas comme les autres. « Tout le monde y pense, écrit l’auteur au sujet du handicap. Comme on pense à un tremblement de terre, comme on pense à la fin du monde, quelque chose qui n’arrive qu’une fois. J’ai eu deux fins du monde. » En voiture, Thomas lui répète sans arrêt « Où on va, papa ? ».

Deux enfants qui oublient tout, à qui il faut tout répéter

« Grâce à vous, j’ai eu des avantages sur les parents d’enfants normaux, ironise Jean-Louis Fournier. Je n’ai pas eu de soucis avec vos études, ni votre orientation professionnelle. Nous n’avons pas eu à hésiter entre filière scientifique et filière littéraire. Pas eu à nous inquiéter de ce que vous feriez plus tard, on a su rapidement que ce serait : rien ». Très vite, on rit avec l’auteur qui nous entraine dans son quotidien avec ses deux enfants qui oublient tout et à qui il faut tout répéter. Chaque page contient une pensée, un souvenir, un rêve, une question. Quand il se rend dans un magasin de jouets pour acheter des cadeaux de Noël à ses fils, un vendeur lui conseille des jeux scientifiques ou un puzzle de la carte de France. « Un moment, j’ai imaginé un poste de radio assemblé par Mathieu et une carte de France composée par Thomas avec Strasbourg au bord de la Méditerranée, Brest en Auvergne et Marseille dans les Ardennes ». Au final, il sortira de la boutique avec, comme chaque année, une boite de cubes pour Mathieu et des petites voitures pour Thomas. Depuis le diagnostic du handicap de Thomas, le parrain de l’enfant, lui ne lui offre plus de cadeau. « De toute façon, il n’aurait pas su quoi en faire. »

« Oiseaux ébouriffés »

Quand il observe ses enfants dormir, ses « oiseaux ébouriffés » comme il les surnomme à cause de leur silhouette, il s’imagine qu’ils font des rêves de surdoués et qu’une fois réveillés, ils reprennent l’apparence d’enfants handicapés pour pouvoir s’amuser un peu. Puis arrive Marie, troisième enfant, en bonne santé cette fois-ci. « C’était normal, on avait fait deux brouillons avant. » Mais derrière cet humour un peu provocateur, ce n’est pas de ses fils qu’il se moque, mais plutôt de lui. Pour « prouver que j’étais capable de rire de mes misères ». Quant Mathieu décède, suite à une opération qui visait à vaincre sa scoliose, Jean Louis Fournier, s’autorise quelques faiblesses. « Elle est terrible la mort de celui qui n’a jamais été heureux, celui qui est venu faire un petit tour sur Terre seulement pour souffrir. » Tout comme quand il regrette que ses enfants ne connaitrons jamais l’amour. Mais l’humour revient toujours. « Quand on parle des enfants handicapés, on prend un air de circonstance, comme quand on parle d’une catastrophe. Pour une fois, je voulais essayer de parler de vous avec le sourire. » Parfois, il doute et s’interroge lui-même quant à la démarche de son récit. « Tu n’as pas honte Jean-Louis, toi leur père, de te moquer de deux mioches qui ne peuvent même pas se défendre », écrit l’auteur. Avant de répondre : « Non. Ça n’empêche pas les sentiments. »

Romain Desgrand

> « Ou on va, papa ? », Jean Louis Fournier, Stock, 15 euros, 156 pages