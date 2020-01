L’huile d’olive, un allié de choix contre le cancer

L’huile d’olive pourrait permettre de tuer les cellules cancéreuses. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par les Dr. Legendre, Breslin et Foster, et récemment publiée dans la revue britannique « Molecular & Cellular Oncology ». D’après cette étude, l’effet bénéfique de l’huile d’olive proviendrait plus particulièrement de l’oléocanthal, composé antioxydant de l’olive, qui a la capacité d’éliminer les cellules cancéreuses sans pour autant perturber les cellules saines.

“Nos résultats montrent que l’oléocanthal tue les 3 types de cellules cancéreuses différents (pancréas,sein et prostate) sans impacter les trois sortes de cellules saines”, commentent les chercheurs. Le mécanisme par lequel l’oléocanthal tue les cellules cancéreuses est nouveau et très intéressant ». Alors n’hésitez plus, et consommez de l’huile d’olive à chaque fois que vous en aurez l’occasion.