L’histoire silencieuse des Sourds : Une expo à découvrir à Paris

Listen to this article Listen to this article





Une exposition originale et accessible à découvrir à Paris : “L’Histoire silencieuse des Sourds”

Découvrir l’histoire des personnes sourdes et de la langue des signes française : C’est ce que vous propose l’exposition « L’Histoire silencieuse des Sourds » installée au Panthéon, à Paris, du 19 juin au 6 octobre 2019.

Cette exposition originale propose une introduction à l’histoire des Sourds et de la langue des signes française. Elle met en avant ses périodes d’avancées pour l’accès à l’instruction, mais aussi les périodes de régression des droits de la personne sourde. Construite de façon chronologique, avec plusieurs thématiques (éducation, art, vie sociale, vie associative), elle présentera également un ensemble de documents historiques ainsi que des portraits d’hommes et de femmes ayant apporté une contribution majeure à la reconnaissance de la personne sourde comme citoyenne : l’abbé de l’Épée qui œuvra pour l’accès à l’éducation pour toutes et tous, Madeleine Le Mansois qui saisit le Parlement de Paris pour se marier avec l’époux de son choix, Étienne de Fay, l’architecte et savant sourd, Ferdinand Berthier qui créa la première association sourde au monde à Paris, ou encore Emmanuelle Laborit, artiste récompensée par le Molière de la révélation théâtrale, militante et directrice d’IVT.



« Le commissariat de cette exposition est assuré par Yann Cantin, spécialiste de l’histoire des Sourds et de l’histoire de la langue des signes en France, docteur en Histoire à l’EHESS, et maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis », indiquent les organisateurs.

Une vaste programmation culturelle est proposée à l’occasion : visites commentées de l’exposition en langue des signes traduites à l’attention de tous les publics, tables rondes autour de l’histoire sourde, mais également des visites de l’INJS de Paris, appelé communément Institut Saint-Jacques, établissement public d’enseignement spécialisé qui garde en ses lieux de nombreuses traces témoignant de l’histoire de l’éducation des jeunes Sourds.