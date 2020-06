L’exposition Village KLESIA « Handicap et Dépendance » en tournée

Klesia, nouveau groupe de protection sociale né de la fusion entre les groupes Mornay et D&O, lance de la nouvelle tournée de l’expositionVillage KLESIA « Handicap et Dépendance ».

La première étape aura lieu à Lyon mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012, place Antonin Poncet, Lyon (2ème). Au programme : de l’information, du partage des expériences et des animations tous publics, y compris pour les plus jeunes. Pour aller plus loin, plusieurs conférences seront également proposées.

À noter que l’exposition s’enrichit d’un nouveau module : « Troubles psychiques : stop aux idées reçues ! » et d’un nouveau panneau Autisme, l’enjeu du dépistage précoce.

Pour la première fois également, l’événement intègre dans sa tournée les Rendez-vous de la Solidarité, une série de colloques destinée au public des professionnels qui aborde cette année le thème du handicap psychique et de l’emploi. A Lyon, le colloque se tiendra le mardi 20 novembre en après-midi.

KLESIA vous donne rendez-vous également à :