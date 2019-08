L’exposition Gainsbourg 2008 prolongée jusqu’en mars

Le Musée de la musique consacre une exposition à Serge Gainsbourg (1928-1991). Peintre, écrivain, poète, auteur, interprète, compositeur, acteur, réalisateur, il a utilisé l’image sous toutes ses formes et la sienne en particulier, donnant à voir un univers esthétique qui abolit les frontières des « arts majeurs » et des « arts mineurs ». Le commissaire de l’exposition, Frédéric Sanchez, artiste et illustrateur sonore, lui rend ainsi hommage à travers des manuscrits, des documents audiovisuels et des pochettes de disques. En plus des visites libres, des visites avec conférenciers et des outils spécifiques sont également proposés.

L’ensemble des espaces d’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite. Fauteuils roulants et sièges-cannes sont disponibles en prêt.

Sur le site de l’exposition sont proposées des pages dédiées par type de handicap, ainsi qu’un plan d’accès. Un dossier pédagogique est disponible en ligne sur le site Internet de l’exposition et en gros caractères sur demande.

www.cite-musique.fr/handicap

Les chiens-guides sont admis dans l’exposition. Une version en gros caractères de ce document est disponible sur demande.

Réservation obligatoire pour toutes les activités.

01 44 84 44 84 • handicap@cite-musique.fr

221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris • M° porte de Pantin