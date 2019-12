L’expérience qui redonne espoir aux paraplégiques

Paralysé des deux jambes suite à un accident de voiture, un américain de 25 ans est parvenu à remarcher grâce à l’implantation d’un stimulateur électrique de la moelle épinière.

C’est un exploit sans précédent. Rob Summers, un américain de 25 ans paralysé des deux jambes suite à un accident de voiture en 2006 peut désormais se tenir debout pendant plusieurs minutes et faire bouger ses jambes, sur commande, en dépit d’une moelle épinière sectionnée. L’expérience a été décrite dans un article en ligne publié, en mai, dans la revue scientifique The Lancet par le Pr Susan Harkema, neurochirurgienne à l’université de Louisville (États-Unis) et le Pr Reggie Eggerton du département de biologie intégrée et de physiologie comparée de l’Université de Californie à Los Angeles.

Les chercheurs l’ont soumis, tout d’abord, à 170 séances d’entraînement locomoteur pendant 26 mois, avec notamment des essais de marche ou de montée des marches. Sans succès. Le patient restait incapable de tenir debout ou de marcher.

Ils lui ont ensuite implanté dans le bas du dos une unité portable d’électrostimulation. Rob Summers a alors subi une stimulation électrique péridurale directe et continue du bas de sa moelle épinière pendant 40 à 120 mn. Celle-ci copiait les messages que le cerveau transmet normalement pour provoquer le mouvement.

Sous cette stimulation, le réseau neuronal de la moelle épinière, combiné avec les données sensibles transmises par les jambes, a permis au patient de contrôler les mouvements de ses muscles et des articulations. Il a ainsi pu se tenir debout et avancer, avec de l’aide, sur un tapis roulant.

« Cette procédure a complètement changé ma vie », a témoigné Rob Summers. « Pour moi qui pendant quatre ans étais incapable de bouger ne serait-ce qu’un orteil, avoir la liberté et la possibilité de tenir tout seul est une sensation extrêmement étonnante ».

Un exploit à confirmer

Des médecins de laboratoires de réhabilitation neuronale on estimé qu’il s’agit « d’un niveau de récupération fonctionnelle chez un patient paraplégique sans précédent en médecine des blessures de la moelle épinière ». Cependant, cet exploit devra être confirmé par de nouvelles recherches et expériences.

« C’est une avancée spectaculaire qui ouvre de grandes opportunités pour améliorer la vie quotidienne de ces patients, a souligné le Pr Susan Harkema. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. »