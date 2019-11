L’Europe veut « encarter » les personnes handicapées

Les représentants du mouvement des personnes handicapées se sont réunis à Bruxelles en novembre dernier pour adopter les priorités qui seront les leurs pour 2011. Ce rassemblement intervenait juste après que la Commission Européenne ait dévoilé sa stratégie sur le handicap, et un an après que l’Union Européenne ait décidé de ratifier la Convention des Nations Unies. Le Forum Européen des personnes handicapées demande aux institutions européennes de leur garantir la liberté de circulation en Europe et prône l’adoption de la carte Européenne de mobilité.

Jokke Rombauts, Président du Conseil Supérieur National des personnes handicapées , a rappelé que la liberté de circulation des personnes est un droit fondamental des citoyens de l’Union européenne prévu par les traités. Cependant, Monsi eur Jokke Rombauts a affirmé: «actuellement la liberté de déplacement est un leurre pour un grand nombre de personnes handicapées et cette réalité est en totale contradiction avec les principes de l’Union Européenne.» C’est pourquoi le mouvement des personnes en situation de handicap a décidé de faire de la liberté de circulation sa principale campagne pour 2011.

Un projet de carte de mobilité

C’est à cet effet que le mouvement des personnes handicapées propose l’adoption de la carte européenne de mobilité. Cette carte aura pour but de faciliter la circulation des personnes handicapées en Europe. Pierre Gyselinck, Président du Forum belge des personnes handicapées a expliqué ce qui pourrait être fait pour apporter une amélioration immédiate: « Un résident de l’Union Européenne avec un handicap bénéficie généralement de certains avantages dans son pays pour compenser la différence d’accessibilité de la société: des places prioritaires dans les transports en commun, ou des réductions de tarif. Si je me rends aujourd’hui dans son pays et que j’ai le même handicap, je ne peux pas bénéficier de ces avantages simplement parce que je viens d’un autre Etat membre.»

Un instrument de liberté

La carte de mobilité pourrait être d’application immédiate et offrir tout de suite aux personnes handicapées les bénéfices du pays dans lequel elles se trouvent. En un premier temps, les avantages sociaux et fiscaux nécessitant des accords plus complexes pourraient être exclus du domaine d’application de ce cette carte. Il est important de rajouter que la stratégie handicap de la Commission européenne s’engage à assurer l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap et leur famille. La stratégie inclut surtout la proposition d’étudier la possibilité d’adopter une carte handicap et plus concrètement, sur l’adoption d’un acte européen sur l’accessibilité. Ainsi, le Président du Forum Européen des personnes handicapées Yannis Vardakastanis, a conclu: «L’acte européen sur l’accessibilité sera un instrument nécessaire pour garantir la liberté de circulation des 80 millions de personnes en situation de handicap, et la carte de mobilité en sera un outil essentiel.