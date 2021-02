L’Europe récompense la ville la plus accessible

Ecouter article Ecouter article





Construire et imaginer des villes accessibles à tous améliore la vie des personnes en situation de handicap. La Commission européenne vient de lancer l’Access City Award pour récompenser la ville la plus accessible d’Europe. Avant de vérifier si votre ville est vraiment accessible, il est important de comprendre pourquoi l’accessibilité est nécessaire pour tous. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Bruxelles, lors de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre 2010, organisée en collaboration avec le Forum Européen des Personnes Handicapées.

Ce projet de récompenser les villes les plus accessibles, est basé sur l’idée originale du mouvement des personnes handicapées. Il s’agit d’un véritable pas en avant pour promouvoir l’accessibilité de la société pour les citoyens en situation de handicap. En prenant en considération les personnes handicapées, la société encourage un même accès pour tous, et évite d’ajouter des discriminations.

Qu’est-ce qu’une ville accessible ?

Les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite représentent environ 25 % de la population. Il est donc crucial qu’elles puissent participer totalement à tous les aspects de la vie. Une ville accessible est une ville conçue pour tous. Tout le monde profite de l’amélioration de l’accessibilité ; les employés de bureaux, les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de vue, d’audition ou de mobilité, les personnes pressées, celles qui ont des bagages ou des courses à porter, les touristes et les enfants qui se promènent. Un environnement conçu pour être accessible aux personnes en situation de handicap est plus accessible et convivial pour tous. La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées précise que l’élimination des obstacles s’applique à la construction des routes, des transports publics et des autres installations à l’intérieur ou à l’extérieur (écoles, maisons, installations médicales et lieux de travail) ainsi qu’à l’information, la communication et les services d’urgence. La Convention des Nations Unies rappelle également qu’il convient de promouvoir le développement, la production et la distribution d’une information accessible, de fournir des formations sur les sujets relatifs à l’accessibilité et d’assurer la promotion des formes alternatives d’assistance et de soutien pour les personnes en situation de handicap.

Votre ville est-elle accessible ?

La ville gagnante doit être une ville dynamique et accessible autorisant une liberté et une indépendance totale aux résidents et aux visiteurs, quel que soit leur niveau de capacité ou de mobilité. Le prix sera décerné aux villes qui ont amélioré significativement l’accessibilité dans les aspects fondamentaux de la vie urbaine, à celles qui visent des objectifs ambitieux pour continuer à améliorer l’accessibilité ou qui peuvent servir de modèles pour en inspirer d’autres, et promouvoir de meilleures pratiques auprès de toutes les villes européennes. Les candidatures de chaque pays seront examinées par un jury national et européen composé de représentants d’organisations de personnes en situation de handicap et d’experts en accessibilité. Pour le mouvement des personnes handicapées, ce prix européen pour les villes accessibles contribue à faire disparaître les obstacles auxquels 65 millions d’européens en situation de handicap doivent faire face quotidiennement.

Pour en savoir plus: www.accesscityaward.eu