Pendant plus d’un an, Julia Kristeva et Jean Vanier ont échangé sous forme de lettres sur leur expérience respective. Pourquoi le handicap fait-il si peur aux gens dits « normaux » ? En quoi l’irréductible différence des handicapés moteurs et surtout mentaux suscite-t-elle recul, parfois épouvante ? Comment changer le regard de la société sur ces êtres que la culture de la performance, de l’excellence et de la compétition rendent les plus étrangers des êtres humains ? En méditant sur le sort des handicapés, ces parias de la modernité, Julia Kristeva et Jean Vanier éclairent aussi une des faces les plus sombres de l’humanité dite normale.

Née en Bulgarie, Julia Kristeva est écrivain, psychanalyste, membre de l’Institut universitaire de France et enseignante à l’Université Paris Diderot-Paris XII. Elle y dirige l’Ecole doctorale « langue, littérature, image » et le Centre Roland-Barthes. Elle siège au Conseil économique et social et est présidente d’honneur du Conseil national « Handicap : sensibiliser, informer, former. » En 2004, Julia Kristeva a reçu, en Norvège, le prix Holberg ; en 2006, à Brême, elle se voit décerner le prix Hannah Arendt pour la pensée politique. Julia Kristeva est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, romans et essais.

Jean Vanier, canadien, né d’un père militaire et diplomate, a quitté les siens à 13 ans pour s’engager pendant la guerre dans la Royal Navy. Rallié à la foi du Christ par un prêtre démis par l’Église, il se trouve lui-même interdit d’ordination. Il crée alors un minuscule foyer dans l’Oise, l’Arche, où il héberge des handicapés profonds, chassés de leur famille ou des institutions psychiatriques. Depuis lors, les communautés de l’Arche se sont multipliées et on en dénombre une cinquantaine à travers le monde où de jeunes volontaires viennent partager la vie de ses « différents » et apprendre avec eux à échapper à la tyrannie de la normalité.

Leur regard perce nos ombres, Julia Kristeva, Jean Vanier, Edition Fayard, 240 pages, 18 euros.